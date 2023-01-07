«الأخضر» بداية مثالية بـ«روح الشباب» في «الظهور الثالث»



معتصم عبدالله (دبي)



للمرة الثالثة في تاريخ بطولات كأس الخليج، دشن منتخب السعودية مشاركته في «خليجي 25» بالبصرة العراقية، مدفوعاً بروح لاعبيه الشباب من جيل «المنتخب الأولمبي»، عطفاً على قرار اتحاد الكرة الذي فضل الدفع بـ«نجوم المستقبل»، وهي المرة الثالثة التي يشارك فيها «الأخضر» خليجياً بلاعبي الرديف، بعد نسختي «خليجي 20» باليمن «النهائي»، و«خليجي 23» بالكويت «الدور الأول».

وجاءت بداية «الأخضر الشاب» مثالية، بعدما نجح في تأكيد أفضليته التاريخية أمام اليمن، بالفوز 2-0 على استاد البصرة الدولي، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى، وسجل سميحان النابت في الدقيقة 18، ومصعب الجوير من ضربة جزاء في الدقيقة 34 هدفي «الأخضر».

وتُوج سميحان النابت بجائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد نجاحه في تسجيل الهدف الأول لـ«الأخضر» من تسديدة يسارية، قبل أن يحصل على ضربة جزاء سجل منها مصعب الجوير الهدف الثاني للمنتخب السعودي، وهو الفوز السابع لـ«الأخضر» في مواجهات المنتخبين خليجياً.

وأعاد فوز «الأخضر الشاب» في مباراة الافتتاح إلى أذهان الجماهير السعودية، البداية الإيجابية لمنتخب «السعودية الرديف» في «خليجي 20» باليمن تحت قيادة مدربه البرتغالي بيسيرو، والذي استهله بالفوز على منتخب البلد المضيف 4-0 قبل أن يواصل مشواره وصولاً إلى النهائي، قبل الخسارة أمام الكويت 0-1.

وخلافاً للظهور الأول بلاعبي الرديف في «خليجي 20» باليمن، لم تكن المشاركة الثانية في غياب اللاعبين الأساسيين من عناصر المنتخب الأول في «خليجي 23» بالكويت بقدر التوقعات، حيث ودع «رديف الأخضر» من الدور الأول، في ظل غياب نخبة من أبرز لاعبيه قبل «مونديال 2018»، أمثال تيسير الجاسم وسالم الدوسري وفهد المولد وأسامة هوساوي ومحمد البريك ونواف العابد.

ورأى سعد الشهري مدرب منتخب السعودية، أن سيناريو مباراة الافتتاح أمام اليمن كان متوقعاً، وأوضح «المباراة الأولى دائماً ما تكون صعبة، المنافس كان متمركزاً في الخلف بشكل جيد، ونتمنى التطور خلال الفترة المقبلة».

وأضاف: «علينا المحافظة على الكرة، والتنظيم الدفاعي، واليمن لم يلعب رسمياً لفترة طويلة، ولكنه خاض معسكراً طويلاً في مصر، وسنحاول الظهور بشكل أفضل في اللقاء القادم»، مشدداً على أهمية تصحيح الأخطاء في المباريات المقبلة، وختم «مواجهة العراق في الجولة المقبلة تختلف كلياً عن مباراة اليمن، خاصة مع الدعم الجماهيري الكبير والمتوقع لأصحاب الأرض».

مشاركات السعودية بالصف الثاني

«خليجي 20»

السعودية - اليمن 4-0 «الدور الأول»

السعودية - الكويت 0-0 «الدور الأول

السعودية - قطر 1-1 «الدور الأول»

السعودية - الإمارات 1-0 «نصف النهائي»

السعودية - الكويت 0-1 «النهائي»



«خليجي 23»

السعودية - الكويت، 2-1 «الدور الأول»

السعودية - الإمارات، 0-0 «الدور الأول»

السعودية - عُمان، 0-2 «الدور الأول»

«خليجي 25»

السعودية - اليمن 2- 0 «الجولة الأولى»