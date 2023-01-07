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الرياضي

النصر يكسب شباب الأهلي في «مفاجأة السلة»

النصر يكسب شباب الأهلي في «مفاجأة السلة»
7 يناير 2023 13:00

 
علي معالي (دبي)

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حقق النصر أقوى مفاجآت الموسم، في دوري رجال السلة، بالفوز على شباب الأهلي91 - 76، في المباراة «المؤجلة» من «الجولة 12»، والتي جرت على صالة شباب الأهلي، ويعد الانتصار هو الأول لـ«العميد» على «الفرسان» منذ فترة طويلة، كما أنه المفاجأة الثانية لـ«الأزرق» هذا الموسم، بعد فوزه على الشارقة، وللمرة الأولى ينجح النصر في تخطي شباب الأهلي والشارقة معاً.
وقدم «العميد» تحت قيادة المدرب المصري حسام الوكيل موسمه الأفضل منذ سنوات، بدليل أنه يتساوى في الرصيد مع شباب الأهلي والشارقة، ولكل منها 19 نقطة.
لم يمنح «العميد» الفرصة لـ«الفرسان» للتفوق إلا في الربع الأول 26- 24، وسيطر على الأرباع الثلاثة الأخرى 22- 20، و27- 14، و18- 16، وأدار المباراة الطاقم الدولي المكون من محيي الدين خطاب وهيثم قوجه والتركي فاتح.
وتصدر الأميركي ويجز قائمة الهدافين في المباراة برصيد 19 نقطة، و11 متابعة، و7 مساعدات، وتبعه صالح سلطان بـ19 نقطة، منها 3 رميات ثلاثية، ليؤكد النجم الموهوب أنه عنصر مؤثر للغاية عندما يكون في حالته البدنية، ومامادو «14 نقطة، و17 متابعة»، وراشد سالم «13 نقطة و5 مساعدات»، وحسن عبدالله «13 نقطة»، وفيصل الملا «11 نقطة».
وأشاد حسام الوكيل مدرب النصر بجميع لاعبيه، وقال: الالتزام النفسي والفني جعلنا نخرج بما نريده من مستوى ونتيجة، وكل لاعب أدى دوره المطلوب تماماً في الملعب بفضل التنظيم الدفاعي والهجومي الرائع.

دوري السلة
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