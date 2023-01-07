«ريتش لايك مي» و«الجيرز» أبطال «آل مكتوم للتحدي»



عصام السيد (دبي)



حققت خيول جودلفين، بإشراف شارلي ابلبي «ثنائية» لافتة، فيما حقق الفارس جيمس دويل ثلاثية «هاتريك»، وتم تحطيم رقمين قياسيين، في انطلاقة كرنفال كأس دبي العالمي، الذي أقيم أمس «الجمعة»، واشتمل على سبعة أشواط وجوائز مالية تناهز مليون دولار برعاية زعبيل للأعلاف.

وفاز الجواد «السهيل» لجودلفين، بإشراف شارلي ابلبي، وقيادة جيمس دويل، بلقب قلعة الفهيدي للفئة الثانية لمسافة 1400 متر، بعد أن انخرط من الصفوف الخلفية، ليسجل الفوز بفارق 4 أطوال، مسجلاً زمناً قياسياً جديداً بلغ 1:21:59 دقيقة.

وجاء الفوز الثاني لخيول جودلفين عبر «لازولي» في الشوط الختامي لمسافة 1000 متر، على لقب ارتجال دبي داش «قوائم»، البالغ جائزته 100 ألف دولار، وسجل البطل زمناً 56:17 ثانية.

وتوج الجواد «آر بي ريتش لايك مي» لفيكتورياس والمالك والمدرب فوزي ناس، وقيادة أدري دو فريز، بطلًا للجولة الأولى لكأس آل مكتوم للتحدي للخيول العربية لمسافة 1600 متر للفئة الأولى، متفوقاً على أقرب منافسيه بفارق 6,75 طول، ومسجلاً زمناً جديداً قدره 1:44:72 دقيقة، محطماً الرقم القياسي السابق المسجل باسم «ايه اف مثمون» وقدره 1:45:55 دقيقة المسجل في عام 2017.

وحلق الجواد القوي «الجيرز» لحمدان سلطان السبوسي، بإشراف سايمون كريسفورد، وقيادة جيمس دويل، بلقب الجولة الأولى لكأس آل مكتوم للتحدي المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر البالغ إجمالي جوائزها ربع مليون دولار، ببراعة، ومسجلاً زمناً 1:35:88 دقيقة.

وحصد «إينيمي» لتريسي بيل وكارولين ليونز، بإشراف ايان وليامز، وقيادة ريتشارد كنجستكوت، لقب دبي ريسنج كلوب كلاسيك، في الشوط الثاني على مسافة 2410 أمتار عشبي – تكافؤ البالغ جائزته 100 ألف دولار، مسجلاً 2:27:94 دقيقة.

وأكد «سيوزرلاند» لـ«ر ر ر» للسباقات، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي، حسن ترشيحه بفوز قوي بالشوط الثالث لمسافة 1200 متر، على لقب بطولة دباوي ستيكس، البالغ جائزته 150 ألف دولار قاطعاً المسافة في 1:10:82 دقيقة.

وخطف «لونج كيس» لمربط جوارا ديل سور، وبإشراف جوليو اولاسكواجا، وقيادة خوسيه داسيلفا لقب الشوط الرابع لمسافة 1400 متر، على لقب تحضيري جميرا كلاسيك «شروط»، البالغ جائزته 150 ألف دولار، مسجلاً 1:23:60 دقيقة.

وتتواصل السباقات بمضمار ميدان مساء غد «الأحد» الذي يحتضن 6 أشواط محلية خارج سباقات الكرنفال، أبرزها في الشوط الرابع مع انطلاق بطولة زعبيل تروفي «شروط» بمشاركة 8 خيول، بينما يبلغ إجمالي الجوائز المالية بالأمسية 555 ألف درهم، برعاية عزيزي للتطوير العقاري.

ويسعى فريق جودلفين بإشراف المدرب شارلي ابلبي الفائز في النسخة الماضية من بطولة زعبيل تروفي، للحفاظ على اللقب مع «سوفرين برينس» بقيادة وليام بيوك في الشوط الرابع والرئيس لمسافة الميل – عشبي، وأقوى المرشحين ثنائي شادويل «الكامل»، و«زينهم» إلى جانب «بيرفكت لوف».

ابن دلموك: الكرنفال بداية التجهيز لكأس دبي العالمي



أكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، نائب رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس نادي دبي لسباق الخيل، أن كرنفال كأس دبي العالمي يعد محفلاً رئيسياً في «روزنامة» سباقات الخيل، إذ يعطي مؤشراً لسباقات الموسم وقوتها وصولاً إلى الحدث الأبرز كأس دبي العالمي.

وقال إن الكرنفال هو بداية التجهيزات لكأس دبي العالمي، مشيراً إلى أن الخيول المشاركة في الكرنفال ذات تصنيف عال جداً، وتم وضع هدف جديد متمثل في استحداث سباقات تدريجية تؤهل إلى السباقات الرئيسية، لكي يتم تجهيز الخيول المشاركة بطريقة صحيحة، وهذا شيء إيجابي ويعطي فرصة للمدربين القادمين من الخارج لكي يشاركوا في السباقات التي يرغبون بها.

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، أنه تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، تم إعداد وتأهيل عدد من الكوادر الوطنية القادرة على العمل في المضامير المحلية والعالمية.

وأضاف أنه سيتم ابتعاث عدد من المواطنين إلى المضامير العالمية لاكتساب المزيد من الخبرات في هذا المجال، مشيراً إلى أن الهدف الأسمى لنا هو تجهيز هذه الكوادر الوطنية الشابة، لكي تتولى زمام المسؤولية في المستقبل، وتشريف الدولة في المحافل العالمية.