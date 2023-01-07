«آسيوي الشطرنج» ينظم 3 دورات



دبي (الاتحاد)



ينظم الاتحاد الآسيوي للشطرنج 3 دورات تدريبية للمنظمين والحكام خلال يناير الجاري.

وأشاد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد، بجهود أكاديمية الاتحاد في تنظيم دورات المنظمين والحكام، متمنياً مشاركة عدد كبير من الإداريين والدارسين، بما يدعم الجهود لإعداد وتأهيل وتطوير الكوادر الفنية في جميع الدول الآسيوية من المنظمين والمدربين والحكام.

وانطلقت الدورة الدولية الأولى منذ ثلاثة أيام للمنظمين باللغة الإنجليزية لتأهيل 40 دارساً من 20 دولة، بحضور هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي وفيكتور بلوغان المدير التنفيذي للاتحاد الدولي

من ناحيته أشاد هشام علي الطاهر بالمحاضرين الدوليين، والمشاركة الواسعة من مختلف الدول، وتوجه بالشكر إلى الاتحاد الدولي للتعاون في تنفيذ خطط وبرامج الاتحاد الآسيوي.

حاضر في الدورة المحاضر الدولي الإماراتي مهدي عبدالرحيم مستشار لجنة الحكام بالاتحاد الدولي للشطرنج رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي، والمحاضر الدولي التركي أوزغور الرئيس الفخري للجنة المسابقات بالاتحاد الدولي، والفلبيني كاستو ابوندو المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي، والإيراني مهرداد بهلوان زاده مستشار اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي.

وتنظم الأكاديمية الآسيوية الدورة الدولية الثانية للحكام الناطقين باللغة العربية، وتستمر حتى 11 يناير، ويحاضر فيها المحاضر الدولي الإماراتي مهدي عبدالرحيم رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي للشطرنج

وتنظم الأكاديمية القارية الدورة الدولية الثالثة للمنظمين باللغة العربية عبر الأنترنت من 26 إلى 30 يناير، بالتعاون مع لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي، لتأهيل عدد من المنظمين من مختلف البلدان الناطقة باللغة العربية في قارة آسيا وأفريقيا، حيث يحاضر فيها الخبير الدولي العربي الإماراتي مهدي عبدالرحيم.

ويتضمن برنامج دورتي المنظمين عدداً من المحاور الرئيسة تتمثل في قواعد التقويم لبرنامج بطولات الشطرنج، واللوائح العامة للمسابقات والبطولات الخاصة، والجوائز السنوية لبطولات الاتحاد الدولي، بينما تتضمن دورة الحكام قانون الشطرنج لعام 2023 وآخر التعديلات عليه، وحسابات التصنيف الدولي والألقاب الدولية للحكام واللاعبين، وأنظمة كسر التعادل الدولية وقواعد اللعب النظيف، وقوانين لعبة الشطرنج عبر الإنترنت والهجين وأنظمة الوقت.