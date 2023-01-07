منتخب الجودو يشارك في «باريس جراند سلام»

أبوظبي (الاتحاد)

بدأ منتخب الجودو الاستعداد لبطولة باريس جراند سلام للجودو 2023، التي تقام 4 و5 فبراير المقبل في العاصمة الفرنسية باريس، بعد أن تقدمت 56 دولة للمشاركة، من بينها 5 منتخبات عربية، هي الإمارات، والبحرين، والسعودية، ولبنان والعراق، في غياب اليابان بطل العالم حتى الآن، حيث يظل الباب مفتوحاً حتى 3 فبراير حسب لائحة البطولة.

ويتضمن برنامج إعداد المنتخب معسكراً في بلغاريا، قبل التوجه إلى باريس، وآخر في بلجيكا عقب البطولة استعداداً للاستحقاقات القادمة.

وضمت القائمة 6 أفراد، منهم 4 لاعبين ولاعبتان، وهم جورام أرام في وزن تحت 66 كجم، وتلال شفيلي في وزن تحت 81 كجم، وجريجوري أرام في وزن تحت 90 كجم، وظفار كوسوف الذي يشارك في وزن تحت 100 كجم، وميثاء النيادي التي تشارك في منافسات وزن تحت 52 كجم، وباتسو التان في منافسات تحت 57 كجم، بجانب المدرب فيكتور

ويرأس البعثة ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد، أمين صندوق الاتحاد الدولي، ويشارك في اجتماعات المكتب التنفيذي لـ«دولي الجودو» على هامش بطولة باريس.

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو إن حصاد الجودو الإماراتي في موسم 2022 بلغ 22 ميدالية، وذلك على كل المستويات، ويمثل إنجازاً رائعاً لرياضة الإمارات وهو جدير بالاهتمام، منها 14 ميدالية ذهبية وفضيتان و6 برونزيات، في مختلف المشاركات الإقليمية والدولية، على أمل أن يتواصل العطاء، حتى بلوغ دورة الألعاب الأولمبية في باريس يوليو 2024، والتي اقترب منها منتخبنا الأول للجودو برصيد النقاط.