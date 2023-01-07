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مليحة يفاجئ النصر في «كأس اليد»

مليحة يفاجئ النصر في «كأس اليد»
7 يناير 2023 10:48

 
رضا سليم (دبي)

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تواصلت المفاجآت في كأس نائب رئيس الدولة لكرة اليد للرجال، بعدما نجح مليحة في الفوز على النصر 25-24، في المباراة التي جرت بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى للدور التمهيدي، وانتهى الشوط الأول بالتعادل 13-13.
سبق أن تفوق مليحة في الجولة الأولى على الوصل 29-26، ليتصدر قمة المجموعة الأولى بـ«العلامة الكاملة»، فيما أفلت الوصل من الخسارة أمام دبا الحصن، بعدما حسم المباراة لمصلحته 35-33، في المباراة التي جرت بينهما بصالة الحصن، وانتهى الشوط الأول بالتعادل 17-17.
ويتصدر مليحة قمة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، ويليه الوصل «4 نقاط»، ودبا الحصن الثالث بالرصيد نفسه، والنصر الرابع وله نقطتان من خسارتين.
وتختتم مباريات المجموعة يوم 14 يناير الجاري بمباراتين، حيث يلتقي مليحة مع دبا الحصن بصالة مليحة، والوصل مع النصر بصالة الإمبراطور.
من ناحية أخرى، يلتقي العين والجزيرة بصالة البنفسج يوم الثلاثاء، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الأولى للمجموعة الثانية.

كأس اليد
مليحة
النصر
الوصل
دبا الحصن
العين
الجزيرة
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