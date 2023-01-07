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الرياضي

راشد بن حميد: «الأبيض» قادر على المنافسة في «خليجي 25»

راشد بن حميد: «الأبيض» قادر على المنافسة في «خليجي 25»
7 يناير 2023 10:43

 
البصرة (الاتحاد)

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التقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم، أعضاء بعثة منتخبنا الوطني في مدينة البصرة، حيث يستعد «الأبيض» لمواجهة منتخب البحرين اليوم «السبت» باستاد الميناء، في أولى مبارياته ضمن دورة كأس الخليج العربي «خليجي 25».
شهد اللقاء معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، ومحمد صالح الطنيجي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الدولة لدى العراق، ويوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، وحميد الطاير عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، وهشام الزرعوني، وسالم علي الشامسي، وإبراهيم سلمان الحمادي وأمل بوشلاخ، وسيف ماجد المنصوري أعضاء مجلس الإدارة ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد.
وتحدث الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة، مع لاعبي منتخبنا الوطني، حيث طالبهم بالالتزام بتوجيهات الجهاز الفني والإداري للمنتخب، والعمل الجماعي لتقديم أفضل مستوى فني خلال البطولة والمنافسة على لقبها، معرباً عن ثقته الكبيرة بالإمكانيات الفنية للاعبين.
وأضاف الشيخ راشد بن حميد النعيمي في حديثه قائلاً: إن الإمارات لها تاريخ مشرف في هذه البطولة، ونحن اليوم موجودون لدعم المنتخب قبل بدء مشواره في البطولة، ونطالبهم بتمثيل الكرة الإماراتية خير تمثيل.
وقال رئيس الاتحاد: إن تنظيم النسخة الخامسة والعشرين لبطولة كأس الخليج في محافظة البصرة العراقية، يؤكد على ضرورة توزيع استضافة البطولة على دول الخليج العربي، وعلى وقفة دول الخليج مع العراق الشقيق في تنظيم واستضافة البطولات، ولن ندخر أي جهد في دعمهم في كافة المسابقات المستقبلية.

الإمارات
راشد بن حميد النعيمي
البحرين
العراق
البصرة
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