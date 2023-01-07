كاساس: العراق يفتقد «اللمسة»



البصرة (د ب أ)

أبدى الإسباني خيسوس كاساس، المدير الفني لمنتخب العراق، رضاه عن نتيجة التعادل السلبي في المباراة التي خاضها فريقه أمام نظيره العُماني، في افتتاح بطولة كأس الخليج لكرة القدم المقامة في البصرة بالعراق.

وقال كاساس في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن فريقه افتقد للمسة الأخيرة رغم محاولاته العديدة في المباراة، لكنه أشاد بأداء لاعبيه وضغطهم طوال أحداث المباراة.

وأضاف أن الفريق لم يتمكن من خوض مباريات ودية قبل انطلاق البطولة بسبب ضيق الوقت، لكنه أبدى رضاه عن الأداء المقدم طوال المباراة.

وتابع كاساس أن أفضل ما في المباراة أن الفريق بدأ في تطبيق الخطط التي عمل عليها مع اللاعبين في الفترة الماضية، مشيراً إلى أن ذلك سيؤتي ثماره في المستقبل.

وأوضح أن الفريق أدى بشكل جيد لكنه افتقد للمسة الأخيرة، لكنه وعد بتحسن الأداء في المباريات المقبلة.