إيفانكوفيتش: عُمان يتأثر بضغط الجماهير



البصرة (د ب أ)



قال الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني للمنتخب العُماني، إن فريقه تأثر بالأجواء الجماهيرية الكبيرة في ملعب البصرة الدولي، خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي أمام نظيره العراقي، في افتتاح كأس الخليج لكرة القدم في البصرة بالعراق.

وأضاف مدرب المنتخب العُماني، في مؤتمر صحفي عقب المباراة، أن فريقه تعرض لضغط جماهيري كبير، وأن ذلك تسبب في تأثر فريقه في بداية المباراة، مشيراً إلى تفوق المنتخب العراقي في أغلب فترات المباراة.

وتابع برانكو أن فريقه نجح فيما بعد في التعود على أجواء المباراة والملعب، ولعب بشكل جيد، في ظل الضغط العراقي طوال اللقاء. وأوضح أن أغلب لاعبي المنتخب العُماني عاشوا أجواء استثنائية في تلك المباراة، وهو أمر سيعود بالنفع على الفريق في المباريات المقبلة. وبسؤاله عن سبب تحفظ فريقه في أدائه طوال المباراة، قال برانكو إن ضغط المنافس لعب دوراً كبيراً في ذلك.

وخيم التعادل السلبي على مواجهة العراق وعُمان في افتتاح «خليجي 25»، وتشهد الجولة الثانية من المجموعة الأولى مواجهتين تجمع الأولى بين العراق والسعودية والثانية بين عُمان واليمن.