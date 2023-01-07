بارتي.. «الحدث السعيد»



سيدني (أ ف ب)

أعلنت المصنفة الأولى عالمياً سابقاً الأسترالية آشلي بارتي، أنها تنتظر مولوداً، بعد قرابة العام على اعتزالها المفاجئ للتنس.

فاجأت اللاعبة المتوجة بثلاثة ألقاب كبرى عالم الكرة الصفراء في مارس من العام الماضي بإعلان اعتزالها في سن 25 عاماً فقط، قائلة إنها حققت أحلامها بعد أسابيع من تتويجها ببطولة أستراليا المفتوحة على أرضها، أولى البطولات الاربع الكبرى، وتزوجت من جاري كيسيك في يوليو الماضي وينتظران مولودًا الآن.

ونشرت عبر حسابها على إنستجرام صورة لحذاء طفل إلى جانب كلبتها، وأرفقتها بعبارة «2023 سيكون أفضل عام، نحن متحمسون جدًا لمغامرتنا الجديدة».

من المتوقع أن تتواجد بارتي في ملبورن بارك في وقت لاحق من هذا الشهر، مسرح فوزها في بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي التي تنطلق في 16 الحالي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، زارت بريسباين حيث أقيمت بعض مباريات كأس يونايتد للتنس الجديدة للمنتخبات المختلطة لمقابلة البولندية إيجا شفيونتيك التي باتت المصنفة أولى على العالم بعد اعتزال الاسترالية.