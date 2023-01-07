الأحد 8 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

بارتي.. «الحدث السعيد»

بارتي.. «الحدث السعيد»
7 يناير 2023 09:09

 
سيدني (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
«تأثير مدمّر» لفيضانات غرب أستراليا
بالفيديو.. انهيار جسر جراء الفيضانات غرب أستراليا

أعلنت المصنفة الأولى عالمياً سابقاً الأسترالية آشلي بارتي، أنها تنتظر مولوداً، بعد قرابة العام على اعتزالها المفاجئ للتنس.
فاجأت اللاعبة المتوجة بثلاثة ألقاب كبرى عالم الكرة الصفراء في مارس من العام الماضي بإعلان اعتزالها في سن 25 عاماً فقط، قائلة إنها حققت أحلامها بعد أسابيع من تتويجها ببطولة أستراليا المفتوحة على أرضها، أولى البطولات الاربع الكبرى، وتزوجت من جاري كيسيك في يوليو الماضي وينتظران مولودًا الآن.
ونشرت عبر حسابها على إنستجرام صورة لحذاء طفل إلى جانب كلبتها، وأرفقتها بعبارة «2023 سيكون أفضل عام، نحن متحمسون جدًا لمغامرتنا الجديدة».
من المتوقع أن تتواجد بارتي في ملبورن بارك في وقت لاحق من هذا الشهر، مسرح فوزها في بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي التي تنطلق في 16 الحالي.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، زارت بريسباين حيث أقيمت بعض مباريات كأس يونايتد للتنس الجديدة للمنتخبات المختلطة لمقابلة البولندية إيجا شفيونتيك التي باتت المصنفة أولى على العالم بعد اعتزال الاسترالية.

التنس
أستراليا
أشلي بارتي
آخر الأخبار
ألغاز في الحضارة  الفرعونية لا تزال بلا حل.. تعرف عليها
دنيا
ألغاز في الحضارة  الفرعونية لا تزال بلا حل.. تعرف عليها
7 يناير 2023
ميزة الرسائل النصية "خارج التغطية" لأصحاب "أندرويد"
دنيا
ميزة الرسائل النصية "خارج التغطية" لأصحاب "أندرويد"
7 يناير 2023
جورج وسوف وابنه الراحل وديع
دنيا
سلطان الطرب جورج وسوف يودع ابنه
اليوم 08:31
أفراد الإنقاذ يعملون في محطة مترو أنفاق في مكسيكو سيتي
عربي ودولي
اصطدام قطاري مترو في مكسيكو يخلف عشرات الجرحى
اليوم 08:20
محمد بن سعود خلال الحفل (وام)
الإمارات
محمد بن سعود يحضر أفراح المزروعي والشحي
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©