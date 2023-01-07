«حركة خاطئة» تُبعد «المصنف الأول»!



باريس (أ ف ب)



أعلن الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف أول عالمياً، عدم مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى، التي تقام من 16 إلى 29 الشهر الحالي جراء تعرضه لإصابة في ساقه اليمنى أثناء خوضه للتمارين.

وكتب اللاعب الشاب البالغ 19 عاماً بطل أميركا المفتوحة عبر حسابه على «تويتر»: في حين كنتُ في أفضل حالاتي خلال فترة التحضير للموسم، تعرضت لإصابة من خلال القيام بحركة خاطئة أثناء التدريب، مضيفاً: للأسف لن أستطيع المشاركة في أستراليا المفتوحة.

وأضاف: عملت بجد للوصول إلى أفضل مستوى لأستراليا، لكن لسوء الحظ، لن أكون قادراً على المشاركة في دورة كويونج أو بطولة أستراليا المفتوحة، إنه وقت عصيب، لكن يجب أن أبقى متفائلاً، وأتعافى وأتطلع إلى الأمام، سنتقابل مجدداً في بطولة أستراليا المفتوحة 2024.

وبات ألكاراس في سن الـ 19 عاماً أصغر لاعب يتربع على قمة التنس منذ إنشاء التصنيف العالمي للاعبين المحترفين «آيه تي بي» في عام 1973 بفوزه في سبتمبر الماضي ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة، مفتتحاً باكورة انتصاراته في بطولات «الجراند سلام».

كما بات بعدها بأشهر، اصغر لاعب في تاريخ الكرة الصفراء ينهي العام متربعاً على الصدارة.

غير أن لعنة الإصابات لاحقت ألكاراس، حيث أجبره تمزق في معدته على الانسحاب من الدور ربع النهائي لدورة باريس للماسترز للألف نقطة في نوفمبر الماضي، ليسدل الستار على موسمه التنافسي قبل الأوان، كما حرمته هذه الإصابة من المشاركة في البطولة الختامية التي تجمع أفضل 8 لاعبين في العام التي أقيمت في تورينو وفي كأس ديفيس للفرق.

وانتظر الجميع عودته إلى ملبورن بهدف رؤية منافسة محتملة مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش، أفضل لاعب على الملاعب الصلبة «تسعة ألقاب في بطولة أستراليا المفتوحة وثلاثة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة»، علماً أن الفائز بـ21 لقباً كبيراً غاب عن منافسات بطولتي أستراليا المفتوحة وفلاشينج ميدوز العام الماضي، بسبب رفضه تلقي لقاح فيروس كورونا.