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الرياضي

«الجزائري» يربط بلماضي 4 سنوات

«الجزائري» يربط بلماضي 4 سنوات
6 يناير 2023 23:29

الجزائر (أ ف ب) 

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مدّد المدرب الجزائري جمال بلماضي عقده على رأس الجهاز الفني لمنتخب بلاده حتّى عام 2026، حسب ما أعلن الجمعة رئيس الاتحاد الوطني لكرة القدم جهيد زفيزف، واضعاً حداً لجدل تناول إمكانية رحيل مدرب "محاربو الصحراء".
قال زفيزف: "وقّع جمال بلماضي على تعديل عقده لمدة أربع سنوات، أي حتى عام 2026"، موضحاً أنه "التزام يخص المدرب الوطني وطاقمه".
وأضاف: "لقد وضعنا له أهدافاً واضحة لنسختي كأس أمم أفريقيا المقبلتين".
تسلم بلماضي، ابن الـ 46 عاماً، مهامه التدريبية مع المنتخب الجزائري في أغسطس 2018، وقد تمت الإشادة به بعد فوزه بكأس أمم أفريقيا 2019 في مصر، ليصبح "وزير السعادة" للجزائريين. أشرف لاعب الوسط الدولي السابق قبل ذلك على منتخب قطر ونادي الدحيل.
لكن بعد إقصاء "محاربو الصحراء" من الدور الأول للبطولة القارية عام 2022 وفشل المنتخب الجزائري في حجز مقعده إلى مونديال قطر عند الحاجز الأخير أمام الكاميرون، شكك العديد من المحللين في خياراته.
وكان بلماضي في قلب حملة واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، وفي بعض وسائل إعلام طالبت برحيله.
وردّ زفيزف على منتقديه "بلماضي يركز حالياً على عمله ولا يلتفت لما يقال ولا للانتقادات التي وجهت له مؤخراً".

جمال بلماضي
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كأس أمم أفريقيا
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