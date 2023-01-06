«التعادل السلبي» يؤكد «عقدة الافتتاح» بين العراق وعُمان



معتصم عبدالله (دبي)



طاردت «عقدة الافتتاح» منتخب العراق «المستضيف»، بتعادله السلبي أمام عُمان في المواجهة التي أقيمت على ستاد البصرة الدولي «جذع النخلة» بحضور نحو 65 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى في المجموعة الأولى لكأس الخليج في نسختها الـ 25، والتي تستمر إلى 19 يناير 2023، بمشاركة 8 منتخبات.

واستمرت عقدة «المضيف» بالفشل في تحقيق الفوز في افتتاح كأس الخليج لنحو ثلاثة عقود، وللنسخة الـ 13 على التوالي، منذ آخر انتصار حققه منتخب الإمارات على نظيره قطر 2-0 في افتتاح نسخة «خليجي 12» بالعاصمة أبوظبي في نوفمبر 1994.

ويعد «التعادل السلبي» بين العراق وعُمان «الخامس» في تاريخ المواجهات الافتتاحية لكأس الخليج 1970- 2023، ومثل «الأحمر العُماني» الطرف الثابت في 4 مباريات افتتاحية حُسمت بالتعادل السلبي في 2003، 2009، 2013، و2023، فيما كان التعادل الأول في «خليجي 8» في 1986 وجمع البحرين والعراق.

وغابت الأهداف خلال الشوط الأول، رغم الأفضلية النسبية لمنتخب العراق في الانطلاقة، حيث سنحت أبرز الفرص من رأسية أيمن حسين في الدقيقة 43، في الوقت الذي مثل فيه الانضباط الدفاعي العنوان الأبرز لأداء منتخب عُمان في الشوط الأول.

وأجرى الإسباني خيسوس كاساس مدرب العراق مع بداية الشوط الثاني عدة تبديلات، بدخول آلاي فاضل بديلاً لحسين عمار، وشيركو كريم بديلاً لحسين علي، ومحمد عبود بديلاً لحسين جبار، وريوان أمين بديلاً لأمجد عطوان.

وعلى غرار الشوط الأول، لاحت الفرصة الأولى في الشوط الثاني لمنتخب العراق من رأسية أيمن حسين في الدقيقة 60 مرت قريبة من مرمى إبراهيم المخيني حارس عُمان، فيما تصدت العارضة لتسديدة ضرغام إسماعيل في الدقيقة 88 من ركلة حرة.

«التعادل السلبي» في الافتتاح

1- البحرين - العراق، «خليجي 8 بالبحرين 1986»

2- الكويت - عُمان، «خليجي 16 بالكويت 2003»

3- عُمان - الكويت، «خليجي 19 بعمان 2009»

4- البحرين - عُمان، «خليجي 21 بالبحرين 2013»

5- العراق - عُمان، «خليجي 25 بالعراق 2023»