حميد النعيمي: مهرجان محمد بن زايد للهجن مصدر فخر لأبناء الإمارات

عبدالله عامر، ووام (عجمان)

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل، يعد أحد أهم المهرجانات التراثية على المستوى الخليجي، وموضع فخر واعتزاز أبناء الإمارات، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي يحظى به من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إيماناً من سموه بأهمية إحياء تراث الآباء والأجداد، والحفاظ على الموروث الشعبي الإماراتي.

جاء ذلك خلال حضور سموه ختام مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل «التلة 2023»، بميدان التلة بإمارة عجمان الذي أقيم خلال الفترة من 1 إلى 6 يناير الحالي.

وقال صاحب السمو حاكم عجمان، إن المهرجان في عامه الثاني عشر أصبح حدثاً استثنائياً وتظاهرة رياضية تراثية فريدة وتجمعاً لملاك الهجن في الخليج ومحبي المزاينات والمسابقات التراثية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، ويعكس الصورة الحقيقية والمكانة التي وصلت إليها رياضة الهجن في ظل الدعم الكبير والاهتمام الذي تحظى به من جانب القيادة الرشيدة التي تسير على درب ونهج الآباء المؤسسين، وإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الحفاظ على التراث والموروث الشعبي، وغرسه في نفوس الأجيال المتعاقبة، مؤكداً سموه أن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يعزز هذا الإرث في قلوب الناس، وفي وجدانهم من أجل ترسيخ انتمائهم للوطن بعراقته وأصالته وتاريخه وتراثه.

وأوضح سموه أن الرياضات التراثية عموماً وسباقات الهجن خصوصاً تزيدها الأيام أصالة وعراقة وقيمة في نفوس الناس، وتذكرنا بماضينا العريق، وحاضرنا الذي يستمد قوته من رسوخ عاداتنا وتقاليدنا وإرثنا وتراثنا، لنمضي نحو المستقبل بكل فخر واعتزاز وثبات وإصرار، مواكبين لإيقاع العصر مع المحافظة على أصالتنا.

وأشاد سموه بجهود معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، في الإشراف والمتابعة المستمرة لسباقات الهجن في الدولة، وإسهاماته الكبيرة في الارتقاء بهذه الرياضة التراثية العريقة، مثمناً دور اللجنة المنظمة للمهرجان في ميدان التلة بعجمان.

وكسبت «مهمة» لأحمد سلطان الحلامي، سيف الحول المهجنات و5 ملايين درهم في شوط الحول المفتوح، وفازت بالمركز الأول بعد أن قطعت مراحل الشوط بزمن قدره 9:04:0، وفي الشوط الثالث وتحدي الزمول المفتوح كان الموعد مع «شاهين» لعلياء بنت محمد، ليخطف البندقية والمركز الأول بزمن قدره 9:16:7، وفي الشوط الثاني للحول المحليات تصدرت «بنت ظبيان» لفرج بن حمودة الظاهري مراحل الشوط، محققة المركز الأول والناموس بزمن قدره 9:10:8، وكان الشوط الأول قد شهد فوز «مستحيل» بشعار أحمد محمد راشد الخيال الطنيجي بالمركز الأول والشداد بزمن قدره 9:16:1.

وكسبت «الهايلة» لعبيد محمد بن بدر العليلي، ناموس الشوط الأول للحول المحليات، وقطعت مسافة الـ6 كلم بتوقيت زمني قدره 9:14:4 دقيقة، وتصدرت «ناصية» لراشد سيف بن علي الضحاك الشوط الثاني للحول المهجنات بتوقيت زمني قدره 9:17:5 دقيقة.

وانتزع «الباسل» لمحمد أحمد عبيد الخاطري المركز الأول في الشوط الثالث للزمول المحليات بتوقيت زمني قدره 9:29:3 دقيقة، وخطف «عديم» لعلي بن خلفان الرفيسه الكتبي، ناموس الشوط الرابع للزمول بتوقيت قدره 9:22:0 دقيقة، وفي الشوط الخامس للحول المحليات سيطرت «رعود» لسهيل محمد بن ذويب العامري على الشوط الخامس، بتوقيت زمني قدره 9:13:6 دقيقة.

وحلقت «هوايل» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري، بناموس الشوط السادس للحول بتوقيت زمني قدره 9:18:1 دقيقة، وأهدى «الربان» لسالم دويس بن علي الخييلي، ناموس شوط الزمول المحليات، وحقق المركز الأول للشوط السابع، بتوقيت زمني قدره 9:21:3 دقيقة، وطار «أدهم» لمطر بن دحروي العامري بناموس الشوط الثامن للزمول، وحصد المركز الأول بتوقيت زمني قدره 9:24:3 دقيقة، وحققت «العنود» لسهيل محمد بن ذويب العامري، ناموس الشوط التاسع للحول، وسجلت 9:17:6 دقيقة، وفي عاشر الأشواط تألقت «مهابة» لفرج علي بن حمودة الظاهري، ونالت ناموس الشوط، بتوقيت زمني قدره 9:22:1 دقيقة.

وأسفرت نتائج الأشواط من الحادي عشر وحتى الثامن عشر عن فوز «شاهين» لحمد سالم بن يطبع العامري، و«ذباح» لدويس بن علي خميس الخييلي، و«بيان» لأحمد محمد بن قضيب العليلي، و«محنة» لعلي سيف بن ساري الكتبي، و«شواهين» لسيف خليفة بن عبيد الخييلي، و«الشاهينية» لخليفة أحمد خميس الخييلي، و«شهب» لمطر بن دحروي العامري، و«الطيارة» لراشد سرداح بن عبيد الكتبي.

- سجلت مسابقات مزاينة الإبل في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة، ومزاينة الإبل «التلة - 2023» مشاركة 539 مالك إبل، وجرت المنافسات ضمن 24 شوطاً «18 شوطاً للإبل المحليات»، و6 أشواط للإبل المهجنات الأصايل، خصص لها 240 جائزة قيمة، وشملت 6 فئات عمرية «مفاريد، حقايق، لقايا، إيذاع، ثنايا، حول»، وتنافست المطايا من خلال 4 أشواط يومية مخصصة لكل فئة عمرية «شرايا، تلاد، شرايا أبناء المنطقة، المهجنات الأصايل».

- شهدت مسابقة المحالب مشاركة 153 مالك إبل، تنافسوا ضمن أربعة أشواط «شوط عرابي محليات، شوط خواوير محليات، شوط المهجنات الأصايل، شوط محليات لأبناء القبائل، وشوط المهجنات الأصايل»، حيث خصص لكل شوط 10 جوائز قيمة بمجموع بلغ 40 جائزة.

سلطان بن حمدان يشهد منافسات مزاينة الإبل

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، جانباً من منافسات سن الحول في مزاينة الإبل بمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل «التلة - 2023» المقام في عجمان. وتفقد معاليه موقع المزاينة، واطلع على مشاركات مُلاك الإبل في منافسات اليوم السادس والأخير من مزاينة الإبل ضمن سن الحول محليات، والتي تتضمن 4 أشواط للشرايا والتلاد والمهجنات الأصايل. وسجلت مسابقات مزاينة الإبل في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل، مشاركات واسعة من مُلاك الإبل الأصيلة من المحليات والمهجنات الأصايل على مستوى دولة الإمارات ودول الخليج العربية. وقدمت مزاينة الإبل 240 جائزة للفائزين في الأشواط البالغ عددها 24 شوطاً، التي تنافست فيها المطايا من الفئات العمرية (المفاريد، الحقايق، اللقايا، الإيذاع، الثنايا، الحول)، بواقع 4 أشواط لكل فئة عمرية بشكل يومي.