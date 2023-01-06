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خالد بن محمد بن زايد وزايد بن حمدان بن زايد يزوران مهرجان ليوا الدولي

خالد بن محمد بن زايد وزايد بن حمدان بن زايد يزوران مهرجان ليوا الدولي
7 يناير 2023 00:29

أبوظبي (الاتحاد)

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، مهرجان ليوا الدولي 2023 الذي يُشرف على تنظيمه نادي ليوا الرياضي، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وتفقد سموّهما، خلال الزيارة، جانباً من فعاليات المهرجان، وأشادا بجهود الجهات المنظمة ونجاحها في إقامة هذه الفعالية البارزة التي تحتفي بتراث الإمارات، وتسهم في تعزيز القطاع السياحي للإمارات، من خلال توافد أعداد كبيرة من السياح من داخل وخارج الدولة.

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رافق سموهما، خلال هذه الزيارة، كل من معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومعالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

ويحتفي المهرجان بتراث الإمارات، ويقدم باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية والعروض الفنية والموسيقية، كما يوفر المهرجان لعشاق التخييم من الزائرين مواقع للتخييم والاستمتاع بأجمل المناظر الطبيعية في المنطقة، وينظم عدداً من السباقات، من ضمنها سباقات السيارات والدراجات النارية وسباقات الهجن والخيول ومسابقات صعود تل مرعب الذي يعد أحد أعلى الكثبان الرملية في العالم.

ونظراً لنجاح المهرجان والإقبال الكبير عليه من الجمهور الذي توافد بأعداد قدرت بمئات الآلاف منذ انطلاقه في 16 ديسمبر الماضي، شهدت الدورة الحالية تمديداً لفترة إقامتها أسبوعاً إضافياً لتستمر إلى غاية 8 يناير الجاري «يوم غد»، وشهدت أيضاً توسيعاً لنطاق فعالياتها لتشمل قرية ليوا التي تقام فيها مجموعة متنوعة من الفقرات الفنية والترفيهية التي تجذب العائلات وتنال إعجابها، وتتيح لرواد المهرجان والمشاركين فيه الاستمتاع بمشاهدة المنافسات الرياضية، وزيارة المحال التجارية، وتذوق أشهى المأكولات العالمية.

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