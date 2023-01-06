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اختتام بطولة مراكز الشرطة الشاملة برأس الخيمة

اختتام بطولة مراكز الشرطة الشاملة برأس الخيمة
7 يناير 2023 00:29

رأس الخيمة (الاتحاد)

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اختتمت فعاليات بطولة مراكز الشرطة الشاملة الأولى لكرة القدم والطائرة، التي شاركت فيها 8 فرق بحصد مركز شرطة المدينة الشامل على المركز الأول في كلا البطولتين، أقيمت المباراة النهائية في بطولة كرة القدم بين كل من فريق مركز شرطة المدينة الشامل وفريق مركز شرطة المنيعي الشامل، حيث نجح الأول بتحقيق فوز مستحق بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، كما نجح فريق مركز شرطة المدينة الشامل في التفوق على فريق إدارة مراكز الشرطة الشاملة في كرة الطائرة بنتيجة 2 /0.
وكرم العميد طارق محمد بن سيف نائب مدير إدارة العمليات الشرطية في رأس الخيمة الفريق الفائز بالبطولة وشركة آرت ديزاين، وسبورت كيك لإدارة وتأجير الملاعب بحضور العقيد أحمد عبد الله جكه المنصوري مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة وعدد من مديري مراكز الشرطة الشاملة في رأس الخيمة والضباط.
وأشاد العقيد أحمد جكه بأداء ومستوى الفرق الثمانية المشاركة في هذه البطولة التي تقام للمرة الأولى والتي حققت نجاحاً لافتاً، وساهمت في تعزيز أواصر الترابط بين منتسبي شرطة رأس الخيمة.

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