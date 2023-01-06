الحمرية يفاجئ الجزيرة الحمراء في «دوري الأولى»



معتصم عبدالله (دبي)



ألحق الحمرية الخسارة بمضيفه الجزيرة الحمراء 5-3، في انطلاقة مواجهات «الجولة 16» لدوري الدرجة الأولى، والتي شهدت تمسك حتا بمقعد «الوصافة»، بفوزه على فرسان هسبانيا 2-0، فيما تغلب الإمارات المتقدم إلى المركز الثالث على جاره الرمس 2-1، وحسم التعادل السلبي مواجهة سيتي والعروبة.

وانطلق «ماراثون الأهداف» في مباراة الجزيرة الحمراء والحمرية مبكراً، بعدما افتتح كايو هنريقو التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 10، وأدرك جاردل سانتوس التعادل للحمرية في الدقيقة 15، وعاد الجزيرة لتسجيل الهدف الثاني بواسطة إيجور نيفيس في الدقيقة 24، قبل أن ينهي الضيوف الشوط الأول بالتعادل 2-2، بفضل هدف عمر جوهر، وفي الشوط الثاني سجل كوردوبا الهدف الثالث للجزيرة الحمراء، فيما رد الضيوف بـ«ثنائية» سالم البلوشي في الدقيقة 66، وجاردل في الدقيقة 76، ورفع الحمرية رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس، فيما تراجع الجزيرة الحمراء إلى الرابع بعدما بقي عند 24 نقطة.

وعلى ملعبه في حتا نجح «الإعصار» في تأمين مركز «الوصافة» بعدما رفع رصيده إلى 33 نقطة، بالفوز على فرسان هسبانيا بـ«ثنائية» عبدالله جاسم في الدقيقة 4، وأيمن رشوق في الدقيقة 12، فيما ارتقى «الصقور» إلى المركز الثالث برصيد 29 نقطة، بتغلبه على جاره الرمس 2-1، وسجل «الثنائية» دياجو فارياس في الدقيقة 7، وأحمد السيد لاعب الرمس «هدف عكسي» بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 36، فيما سجل أحميد الولي هدف الرمس الوحيد في الدقيقة 76.

وتستكمل الجولة 16 مساء الأحد بمباريات بينونة ومسافي، الفجيرة والذيد، دبا الحصن ومصفوت، جلف أف سي والعربي، فيما يغيب التعاون عن الجولة بداعي الراحة.