كان عن بديل نوير: «المسألة معقدة»

برلين (أ ف ب)

أقرّ أوليفر كان الحارس السابق والمدير العام الحالي لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أن إيجاد بديل للحارس مانويل نوير خلال فترة الانتقالات الشتوية مسألة "معقدة جداً"، وذلك بعد إصابة قائد النادي البافاري الشهر الماضي أثناء ممارسته رياضة التزلج.

وفي مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية، أوضح كان قائلاً: "نحن نناقش خيارات مختلفة بحزم. لكن استبدال مانويل نوير خلال العطلة الشتوية أمر صعب للغاية بالطبع، خاصة وأن قلة من الأندية ترغب في التخلي عن حارسها الأول".

وتعرض نوير "36 عاماً" لكسر في ساقه الشهر الماضي في حادث تزلج، ليغيب على أقل تقدير عن بقية منافسات الموسم الحالي.

وأردف كان: "نحن نعرف مانويل. سوف يبذل قصارى جهده للعودة إلى أعلى مستوى. مانويل نوير يتمتع بكامل لياقته هو بالتأكيد لاعب من الطراز العالمي"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "كرة القدم هي شأن قصير الأمد، وعلينا التفكير في اللحظة الحالية".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن حارس مرمى بروسيا مونشنجلادباخ السويسري يان سومر "34 عاماً"، والذي يصل عقده إلى نهايته في يونيو المقبل قد يكون ضمن خيارات بايرن ميونيخ.

كما يتوجب على النادي البافاري الذي سيواجه باريس سان جرمان الفرنسي في دور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا (14 فبراير و8 مارس)، أن يتعامل مع الغيابات في خط الدفاع اثر إصابة الفرنسي لوكاس هرنانديز في ركبته اليمنى خلال مونديال قطر والمغربي نصير المزراوي المصاب بفيروس كورونا.

وإلى هذه الغيابات، يضاف المهاجم السنغالي ساديو ماني، الذي اضطر لمغادرة منتخب بلاده قبل انطلاق كأس العالم بعد إصابته في ركبته.

ويستهل بايرن، متصدر الدوري بفارق 4 نقاط عن أقرب مطارديه فرايبورج (34 مقابل 30)، العودة بحلوله ضيفاً على لايبزج الثالث في 20 الشهر الحالي ضمن منافسات المرحلة السادسة عشرة.