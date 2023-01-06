أنشيلوتي عن ضم بيلينجهام: لدينا تشواميني وكامافينجا

برلين (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

أعرب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن رضاه بخياراته في خط الوسط في ظل تقارير تفيد بأن الريال يتصدر سباق التعاقد مع جود بيلينجهام لاعب بروسيا دورتموند. وذكر أن الريال يتصدر السباق للتعاقد مع بيلينجهام، الذي ظهر بشكل رائع مع المنتخب الإنجليزي في بطولة كأس العالم التي أقيمت الشهر الماضي.

ولعب بيلينجهام كأساسي مع المنتخب الإنجليزي في مبارياته الخميس بمونديال قطر 2022، علماً بأن المنتخب الإنجليزي ودع البطولة من دور الثمانية عقب الخسارة أمام المنتخب الفرنسي.

وسجل بيلينجهام هدفاً وصنع مثله في البطولة. وذكر أيضاً أن ليفربول وباريس سان جيرمان لديهما رغبة في الحصول على خدماته، ولكن أحدث تقارير أشارت إلى أن مدريد مستعد لضمه لخط الوسط، الذي يضم الثنائي الفرنسي إدواردو كامافينجا وأوريلين شتواميني وفيديريكو فالفيردي الأوروجواياني.

ورداً على سؤال بشأن التعاقد مع بيلينجهام، قال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: "أثبت بيلينجهام أنه لاعب وسط عظيم في كأس العالم، مثل لاعبين آخرين". وأضاف: "هناك العديد من اللاعبين الشباب، إنزو (فرنانديز)، بيدري، وجافي، هناك العديد من لاعبي خط الوسط الصاعدين، وبيلينجهام واحداِ منهم". وأضاف: "ولكني أبقي على خط الوسط الذي أمتلكه، حيث أنه جيد للغاية. تشواميني، كامافينجا، فالفيردي.. لدينا الكثير من اللاعبين الشباب هنا". وكان أنشيلوتي يتحدث قبل مواجهة فياريال غداً السبت في الدوري الإسباني، ثاني مباراة للفريق منذ استئناف المسابقة بعد فترة التوقف بسبب كأس العالم.