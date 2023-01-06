انطلاق النسخة الـ20 من بطولة عجمان لجمال الخيل العربي

عجمان (وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبمتابعة وإشراف سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، انطلقت اليوم النسخة العشرون من بطولة عجمان لجمال الخيل العربي 2023 بإشراف جمعية الإمارات للخيول العربية وتستمر ثلاثة أيام.

ويشارك في البطولة التي تقام في مركز الإمارات للضيافة بمنطقة الجرف في عجمان أكثر من 300 حصان من أنقى السلالات وأجملها لأشهر الملاك وأبرز وأعرق الإسطبلات التي لها إنجازاتها في الإمارات وخارجها، مما يثبت ارتفاع مستوى هذه البطولة وتطورها عاماً بعد عام محققة أهدافها المتمثلة في تعميق وتعزيز مكانة هذه الرياضة من خلال الاطلاع على سلالات الخيول المختلفة ومعرفة أجود أنواعها وكيفية اقتنائها وتربيتها.

ورفع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، بمناسبة انطلاق البطولة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لرعايتهما واهتمامهما ودعمهما الكبير لرياضة الفروسية عموماً وبطولات جمال الخيل بوجه خاص، وبفضل تلك الجهود أصبحت دولة الإمارات من الدول التي يشار لها بالبنان في العالم أجمع في تلك الرياضة وموضع اهتمام وحضور عالمي.

وأشاد سموه برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، لبطولة عجمان لجمال الخيل العربي مما كان له الأثر الكبير في ترسيخ مكانة الإمارة في مجال رياضة جمال الخيل وجعل هذه المسابقة في طليعة المسابقات في دولة الإمارات وتحظى بحضور متميز وبمشاركة رفيعة من خلال أفضل الإسطبلات والملاك والمربين في الإمارات.

وقال سمو الشيخ عمار النعيمي إن الرياضة في عجمان جزء أصيل وحيوي ومهم ومؤثر لا ينفصم ولا ينفصل عن أدوار وحلقات كثيرة ومتعددة تتكامل جميعها للنهوض بعجمان وإبراز الوجه المشرق والمتجدد لإمارتنا العزيزة، وإن تنظيم مثل هذه البطولة في عجمان وبهذا المستوى يعني أن عجمان أصحبت في موضع متقدم بالنسبة لهذه الرياضة وتستشرف مستقبلا واعدا.

وأضاف سموه أن انطلاق النسخة الـ20 من بطولة عجمان لجمال الخيل 2023 بـ8 محكمين خليجيين يدل على نجاح الكوادر الوطنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إدارة مثل هذه البطولات.. مشيداً بالمستوى العالي الذي ظهر عليه هؤلاء الحكام في البطولات السابقة وتمكنهم من الوصول إلى مستوى عالمي لقيادة بطولات جمال الخيل.

الجدير بالذكر أن اليوم الأول للبطولة تتنافس فيه، المهرات عمر سنة «أ، ب» والمهرات عمر سنتين «أ، ب» والمهرات عمر 3 سنوات والأفراس عمر 4-6 سنوات «أ، ب».. وسوف تمنح جوائز خاصة للمزرعة الرائدة في البطولة ولجواد الإمارات الرائد وللجواد الفائز بأكثر عدد من النقاط ومملوك لمواطن من الإمارات.