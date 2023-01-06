تتويج الفائزين بمزاينة الحول في «مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن»

عجمان (وام)



توج الشيخ حميد بن عمار النعيمي الفائزين في أشواط مزاينة الإبل لسن الحول ضمن مسابقات اليوم السادس من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل «التلة - 2023» والمقام في عجمان.

حضر التتويج الشيخ محمد بن عمار النعيمي، وعبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال بلجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ومحمد عبدالله بن عاضد المهيري مدير مزاينة الإبل بالمهرجان، وعدد من كبار ملاك الإبل ومحبي المزاينات والمسابقات التراثية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأسفرت النتائج في شوط حول شرايا محليات لأبناء القبائل، عن فوز «مياسه» لمالكها ناصر حمد سهيل عويضه الخيلي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني «نجود» لمالكها راشد فهد راشد الهاجري من الكويت، وفي المركز الثالث «عزه» لمالكها علي حمد خلفان سيف المعولي من عُمان، و المركز الرابع «ضي» لمالكها مبارك عبيد سعيد سالمين المنصوري، والمركز الخامس «رهيبه» لمالكها سهيل مبارك محمد عنوده العامري.

وفي شوط حول تلاد محليات لأبناء القبائل حصدت المركز الأول «زمط» لمالكها مصبح عامر عامر حويرب المنصوري، وحلت في المركز الثاني «اثمان» لمالكها بخيت غالب سلطان غالب المنصوري، وفي المركز الثالث «سرابه» لمالكها علي غانم سعيد سليم المنصوري، وجاءت «مياسه» لمالكها راشد سعيد محمد حرمش المنصوري في المركز الرابع، وحلت «شقرا» لمالكها يريو عامر يريو سويد المنصوري في المركز الخامس.

واسفرت النتائج في شوط حول مهجنات أصايل لأبناء القبائل، عن فوز «عسيلة» لمالكها الفندي خميس الفندي غانم المزروعي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني «النايفة» لمالكها سالم حمد علي مسلم هميله المزروعي، وجاءت بالمركز الثالث «قمة» لمالكها الدوده سويد مبارك العامري، وحلت «الشامخة» لمالكها ذيب محمد مسفر ال سعد القحطاني في المركز الرابع، في حين حلت «الظفرة» لمالكها مبارك سلطان مبارك سعيد المنصورى في المركز الخامس.

أما في شوط حول شرايا محليات لأبناء القبائل (أهل المنطقة) حصدت المركز الأول «جبارة» لمالكها طلال حميد مصبح بن سميط آل علي، وفي المركز الثاني «جود» لمالكها احمد راشد حمد بن جرش الغفلي، والمركز الثالث «زمة» لمالكها سعيد راشد حمد بن جرش الغفلي، وحلت «شواهين» لمالكها سيف عبيد مطر بلحويس آل علي في المركز الرابع، في حين حلت «حلوه» لمالكها سعيد عبيد علي سعيد الكعبي في المركز الخامس.