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رئيس الوزراء العراقي يعلن افتتاح «خليجي 25»

رئيس الوزراء العراقي يعلن افتتاح «خليجي 25»
6 يناير 2023 20:07

بغداد (د ب أ)

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء اليوم الجمعة، وعلى أرض ملعب البصرة الدولي انطلاق بطولة خليجي 25، حيث انطلقت فعاليات الحفل بحضور جماهيري كبير وصل إلى 65 ألف متفرج في مدرجات ملعب جذع النخلة، الذي يستضيف المباراة الافتتاحية بين العراق وعمان.
وبالإضافة إلى محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق، حضر حفل الافتتاح جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ورئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وعدد من سفراء الدول الخليجية. 

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خليجي 25
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وبدأ الحفل بالحديث عن أصل الحضارة العراقية بداية من العصر الحجري، ثم بدأت فقرة جديدة شارك فيها عدد من الراقصين جسدت تعاقب الحضارات على العراق، وتم استعراض أبرز الآثار العراقية والمعالم التاريخية في البلاد. وبعد ذلك دخلت العديد من السيدات إلى أرض الملعب، وهن يرتدين الزي الخاص بدول الخليج المشاركة في البطولة، ثم قام عدد من النجوم والفنانين العراقيين بأداء عدد من الأغنيات، وبعد ذلك دخل عدة شباب إلى أرض الملعب يرفعون أعلام المنتخبات المشاركة في البطولة. وبعد ذلك أعلن السوداني عن افتتاح "بطولة خليجي 25" لتنطلق الألعاب النارية قبل أن يدخل لاعبو منتخبا العراق وعمان إلى أرضية الملعب للإحماء قبل انطلاق المباراة.

خليجي 25
إنفانتينو
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