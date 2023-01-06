السبت 7 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الفيفا» يحدد تعديلات رسوم الوكلاء

«الفيفا» يحدد تعديلات رسوم الوكلاء
6 يناير 2023 19:58

لندن (د ب أ) 
تدخل يوم الاثنين المقبل لوائح جديدة حيز التنفيذ، يتم بمقتضاها تحديد الرسوم التي يحصل عليها وكلاء اللاعبين ابتداء من شهر أكتوبر المقبل وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن القواعد الجديدة تهدف إلى وضع حد لعمولات الوكلاء، بحيث يحصل الوكيل على نسبة 3 % في حال كان يمثل اللاعب والنسبة ذاتها في حال كان يمثل المشتري، و6 % في حال كان يمثل كل من المشتري واللاعب.
ويمكن للوكيل الذي يمثل لاعباً أو مشترياً أن يحصل على نسبة 5 % من الراتب في حال كان دخل اللاعب أقل من 200 ألف دولار سنوياً. وقد يحصل الوكيل الذي يمثل النادي البائع على نسبة تصل إلى 10 % من قيمة الانتقال، وسيحصل الوكلاء على المدفوعات من خلال غرفة "فيفا". ولا تتضمن لوائح فيفا الجديدة التمثيل الثلاثي، الذي يكون فيه الوكيل ممثلا عن اللاعب والبائع والمشتري، وكذلك التمثيل المزدوج باستثناء أن يكون الوكيل ممثلاً عن اللاعب والنادي المشتري.

أخبار ذات صلة
رئيس «الفيفا» ينتقد «سيلفي بيليه»!
«الفيفا» يُنَكِس الأعلام
الفيفا
وكلاء اللاعبين
آخر الأخبار
أرشيفية
دنيا
صدمة وحزن بالوسط الفني.. وفاة نجل جورج وسوف
اليوم 07:57
ألمانيا توصي رعاياها بالتخلي عن الرحلات غير الضرورية إلى الصين بسبب كورونا
عربي ودولي
ألمانيا توصي رعاياها بالتخلي عن الرحلات غير الضرورية إلى الصين بسبب كورونا
اليوم 16:48
«نور الخليج» يسطع في البصرة
الرياضي
«نور الخليج» يسطع في البصرة
اليوم 16:30
«الصيف» يحسم مستقبل جفارديول
الرياضي
«الصيف» يحسم مستقبل جفارديول
اليوم 16:23
«إنجاز» و«طشار» نجما انطلاقة مهرجان ولي عهد دبي للهجن
الرياضي
«إنجاز» و«طشار» نجما انطلاقة مهرجان ولي عهد دبي للهجن
اليوم 16:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©