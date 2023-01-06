ميسي ينقذ برشلونة من الإفلاس!



أنور إبراهيم (القاهرة)



استعرض خوانل لابورتا رئيس برشلونة الإسباني الكثير من الأمور خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، وحضره عدد كبير من الصحفيين الإسبان، وتناول فيه الموضوعات التي تشغل الرأي العام «الكتالوني» وجماهير «كامب نو» بدءاً من رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ومروراً بالتعاقد مع المهاجم البولندي الهداف روبرت ليفاندوفسكي، وأنباء الاهتمام بالنرويجي إيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي، وإشاعات التعاقد مع زميله البرتغالي برناردو سيلفا.

وبدأ لابورتا حديثه بمسألة رحيل ميسي، وقال إن النادي بذل جهداً مستميتاً للاحتفاظ به، ولكن سوء الأوضاع المالية حال من دون ذلك.

وأضاف أنه تصرف بما تمليه عليه مصلحة النادي وقتها، وإلا كان من الممكن أن يعلن إفلاسه، وقال: أنا أضع برشلونة قبل أي لاعب مهما كان ثقله، حتى لوكان ميسي أعظم لاعب في تاريخ الكرة، وفي لحظات الانهيار المالي لا يمكنني أن أحتفظ بـ «البرغوث»، وأعتقد أن ما حدث كان هو الأفضل للنادي، أما الآن اللاعب في باريس سان جيرمان، ولا أفضل الحديث عنه، ونركز فقط على نادينا.

ورداً على سؤال بشأن ما تردد عن أن برشلونة كان يسعى للتعاقد مع هالاند قبل توقيعه لـ «السيتي»، قال لابورتا : نعم سعينا إلى ذلك، ولكن مانشستر سيتي فاز بالصفقة، ولما كانت بعض الأنباء أشارت إلى أن هالاند قد لا يستمر طويلاً في إنجلترا، وإنه سيبحث عن بلد آخر لخوض تحدٍ جديد في نادٍ آخر بعد انتهاء عقده مع «السيتي»، فقد سُئل لابورتا: هل ستعودون إلى المنافسة على ضمه بعد رحيله عن «السيتي»، أجاب نفس الإجابة التي سبق أن قالها لإذاعة «كادينا سير»، وقال: سنرى ما يجب علينا عمله، ولكن الآن نحن لدينا ليفاندوفسكي.

وفيما يتعلق بالشائعات التي أشارت إلى أن البرتغالي برناردو سيلفا نجم «السيتي» مطلوب في برشلونة، وإن اللاعب نفسه يرغب في اللعب لـ «البارسا»، قال لابورتا: هذه الإشاعات ليس لها أساس من الصحة، لأننا لن ندفع 80 مليون يورو في سيلفا، هذا أمر مؤكد.

وعن وضع سيرجيو بوسكيتس الذي ينتهي عقده بنهاية هذا الموسم، قال لابورتا: هناك مناقشات داخل النادي من أجل إيجاد بديل سوبر له ،وإن كان الهولندي فرانك دي يونج يمكنه القيام بدوره في وسط الملعب، وعلى أي حال تشافي المدير الفني هو الذي يقرر هذه الأمور.