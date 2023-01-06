«أبوظبي للجولف» تشهد مشاركة نخبة من ألمع النجوم الشباب



أبوظبي (الاتحاد)



أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، الجهة المنظمة لبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف، عن مشاركة لوك دونالد، قائد الفريق الأوروبي في كأس رايدر، مع نخبة من ألمع النجوم الشباب بجولة دي بي وورلد، في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، أولى بطولات سلسلة رولكس لهذا العام، من 19 إلى 22 يناير الجاري.

وينضم إلى المصنف أولاً على مستوى العالم سابقاً نخبة من أبرز أبطال ونجوم كأس رايدر على أرض ملعب ياس لينكس في جزيرة ياس، الوجهة الأبرز للفعاليات الرياضية والترفيهية في الشرق الأوسط، للاطلاع على أداء اللاعبين الواعدين ممن شاركوا في كأس رايدر.

ويشارك اللاعبون العشرون الذين ترشحوا إلى هيرو كاب -البطولة الجديدة التي تقام في أبوظبي بين 13 و15 من يناير، بين فريق قارة أوروبا وفريق بريطانيا وأيرلندا- في أولى بطولات جولة دي بي وورلد في عام 2023 في جزيرة ياس.

وينضم الاسكتلندي روبرت ماكنتاير، الذي فاز بلقبه الثاني في جولة دي بي وورلد خلال أكتوبر في بطولة دي إس أوتوموبيلز المفتوحة بنادي ماركو سيمون جولف آند كونتري الذي يستضيف فعاليات كأس رايدر 2023 في روما بإيطاليا، إلى مجموعة نجوم جولة دي بي وورلد الذين يسعون إلى حجز كرسي لهم في الفريق الأوروبي في سبتمبر المقبل.

ويشارك في البطولة أدريان ميرونك، الذي حقق إنجازاً تاريخياً بالفوز بلقب بطولة هيروزن إيرلندا المفتوحة للجولف 2022، ليصبح أول لاعب بولندي يتوّج بهذا اللقب، كما حقق لقبه الثاني في بطولة أي إس بي إس هاندا الأسترالية المفتوحة برصيد 5 ضربات، ويستعد اللاعب «29 عاماً» لبدء موسم 2023 مع انطلاق البطولة المرموقة في جزيرة ياس للعام الثاني على التوالي، بوصفها فعالية رئيسية في مشهد الجولف العالمي، وتم تنظيمها للمرة الأولى عام 2006.

وتشمل قائمة المشاركين الدنماركي راسموس هوجارد وشقيقه التوأم نيكولاي، حيث يسعى الثنائي للفوز باللقب السادس لهما في البطولة، وفاز راسموس ثلاث مرات في جولة دي بي وورلد، بينما فاز نيكولاي في بطولة رأس الخيمة العام الماضي، ليحقق الفوز الثاني في مسيرته الاحترافية بعد فوزه ببطولة دي إس أوتوموبيلز المفتوحة في ماركو سيمون في روما.

وتمنح البطولة المرتقبة عشاق الجولف في الإمارات فرصة مشاهدة أبرز النجوم العالميين مجاناً وبشكل شخصي، بمن فيهم توماس بيترز في رحلته للدفاع عن اللقب، وبادريج هارينجتون، وشين لوري، وفرانشيسكو موليناري، وشيموس باور، المصنف أولاً حالياً وفقاً لترتيب نقاط كأس فيديكس 2022 لرابطة لاعبي الجولف المحترفين الأميركية.

ويعود أليكس نورين، الفائز عشر مرات بلقب جولة دي بي وورلد، إلى أبوظبي لخوض منافسات البطولة، إلى جانب زملائه في كأس رايدر والأبطال السابقين تايرل هاتون، الذي فاز بلقبه الرابع في سلسلة رولكس، عندما حصل على كأس الصقر المجنح في عام 2021، وتومي فليتوود، الفائز لمرتين متتاليتين في البطولة عامي 2017 و2018.

وقال عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: نرحب بالمجموعة الممتازة من اللاعبين، الذين حققوا نجاحات مبهرة حتى الآن، والذين يتألقون في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف في ياس لينكس.