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الرياضي

ماجد حسن: قلب رجل واحد

ماجد حسن: قلب رجل واحد
6 يناير 2023 18:44

 

البصرة (الاتحاد)

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خليجي 25
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أكد ماجد حسن أن اللاعبين عازمون على تقديم كل ما يملكون، من أجل تحقيق نتيجة تعزز حظوظ «الأبيض» في الوصول إلى الدور المقبل من البطولة، مبيناً أن جميع اللاعبين يسعون للتركيز في مواجهة البحرين، باعتبارها الافتتاحية في البطولة، وأن الخروج بنتيجة إيجابية من شأنه أن يدعم مشوار «الأبيض» في البطولة.
وأشاد اللاعب بالأجواء التي تسود معسكر المنتخب قبل المواجهة المهمة، مشيراً إلى أن الجميع هنا يعملون بروح معنوية عالية، وعلى قلب رجل واحد، بهدف رفع راية كرة القدم الإماراتية في المحفل الخليجي المهم.
وأثنى ماجد حسن على الجهد الكبير الذي يبذله الجهاز الفني، من أجل إعداد اللاعبين لمباريات البطولة، لافتاً إلى أن الجميع على أهبة الاستعداد وفي قمة الجاهزية، ورهن إشارة الجهاز الفني.
وقال: جميعنا نفخر بالمشاركة مع «الأبيض» في بطولة «خليجي 25»، أتمنى أن نوفق في تقديم مستوى مميز يرضي التطلعات، وتحقيق نتائج تمكننا من التأهل إلى المرحلة المقبلة.

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