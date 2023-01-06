كايو: الظهور بصورة متميزة



البصرة (الاتحاد)



وعد كايو كانيدو لاعب منتخبنا ببذل كل الجهد الممكن، من أجل تحقيق نتائج تليق بسمعة كرة القدم الإماراتية في بطولة «خليجي 25»، مؤكداً العزم على الظهور بصورة متميزة في كل المباريات، والقتال بقوة خلال المواجهات الثلاث في الدور الأول، حتى الوصول إلى المرحلة الثانية من البطولة.

وأوضح أن التحضيرات سارت بشكل جيد، حيث ظل المنتخب يتدرب بصورة منتظمة منذ وصوله إلى مدينة البصرة العراقية، مشيداً بحسن الاستقبال والضيافة، وهو الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في رفع الروح المعنوية لكل اللاعبين وبقية أعضاء البعثة.

وأكد كايو احترامه لجميع المنتخبات المنافسة، مشدداً على أن كل منتخب سيكون حريصاً على تقديم أقصى ما يملك، والسعي للمنافسة على اللقب، وهو طموح مشروع للجميع، محذراً من الاستهانة بأي منافس والتعامل مع كل المنتخبات بنفس القدر من الاهتمام، لأن احترام المنافس هو الطريق الأقرب للتفوق عليه.