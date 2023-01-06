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وليد عباس «عميد» البطولة

وليد عباس «عميد» البطولة
6 يناير 2023 18:40

 
معتز الشامي (البصرة)

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خليجي 25
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يحدو المخضرم وليد عباس لاعب منتخبنا الأمل في أن يحمل كأس الخليج مرتدياً «شارة القائد».
ويعتبر لاعب شباب الأهلي «37 عاماً» أكبر لاعب في «خليجي 25»، ومع ذلك ما يزال يسجل حضوراً قوياً في «دوري أدنوك للمحترفين» مع «الفرسان» وأيضاً مع «الأبيض» على الصعيد الدولي، ولم يتردد رودولفو مدرب المنتخب في استدعائه رغم سياسة إتاحة الفرصة للشباب، ويأتي ذلك تقديراً لأدائه ومستواه، وهو ما أكد عليه المدرب قبل السفر إلى البصرة، عندما أشاد بقدرات عباس والتزامه واحترافيته داخل الملعب وخارجه بما يجعله إضافة للمنتخب وللاعبين خصوصاً الوجوه الجديدة.
وحصل وليد عباس على ثقة مدرب المنتخب وقبله جارديم مدرب شباب، وشارك في 14 مباراة مع «الفرسان» بواقع 1260 دقيقة، ولم يغب «المدافع المخضرم» عن قائمة الفريق رغم وجود لاعبين شباب في الدفاع، ويكمن سر استمراره في الملاعب حتى الآن إلى احترافيته وانضباطه وجديته واجتهاده في التدريبات والمباريات واتباع تعليمات الجهاز الفني، ويعد عباس مدافعاً ذكياً يلعب بعقله قبل أقدامه.
ويأتي سيد محمد جعفر حارس البحرين في المركز الثاني بقائمة أكبر لاعبي البطولة سناً، بعد وليد عباس الذي يكبره بـ 65 يوماً، ويلعب جعفر لفريق المحرق.

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