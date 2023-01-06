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الرياضي

كان ينتقد «الفيفا»

كان ينتقد «الفيفا»
6 يناير 2023 18:45

ميونيخ (د ب أ)
قال أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، إن إعلان الاتحاد الدولي (فيفا) إقامة مباريات كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقاً، جاء من دون التشاور مع رابطة الأندية الأوروبية (إيكا) ولا يمكن لأندية الرابطة الأوروبية المشاركة في البطولة حالياً. 

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وأوضح جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، الشهر الماضي، أنه سيتم توسيع المشاركة في البطولة من سبع فرق إلى 32 فريقاً بداية من عام 2025، وأنها ستقام كل أربعة أعوام. وقال كان لصحيفة "بيلد" اليوم الجمعة إن إعلان فيفا جاء " من دون توضيحه أولاً للأندية في إطار العمل مع رابطة الأندية الأوروبية".
وأضاف: "انتهى العقد المبرم بين فيفا وإيكا، والذي ينظم التعاون بين الطرفين ويضع الرسوم التي ترسل للأندية مقابل ترك اللاعبين الدوليين للمشاركة مع منتخباتهم في بطولة كأس العالم، 2022".
وأردف: "طالما لا يوجد اتفاق هنا، لا يمكن أن تكون هناك بطولة كأس عالم للأندية مع أعضاء رابطة الأندية الأوروبية. نحن متفقون على هذا من حيث المبدأ في إيكا".

أوليفر كان
بايرن ميونيخ
كأس العالم للأندية
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