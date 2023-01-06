تريم مطر: إنجاز سالم عبدالرحمن يحفز الموهوبين



دبي (الاتحاد)



أبدى تريم مطر تريم رئيس اتحاد الشطرنج سعادته بما حققه الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن في بطولة العالم للشطرنج الخاطف والسريع التي نظمها الاتحاد الدولي في ألماتي عاصمة كازاخستان، بمشاركة 176 لاعباً يمثلون 48 دولة، من بينهم عدد كبير من الأساتذة الدوليين، مؤكداً أن اللاعب يسير في اتجاه تحقيق إنجازات جديدة لرياضة الإمارات بشكل عام، ولعبة الأذكياء على وجه الخصوص، في ظل الدعم الكامل من جانب الاتحاد، وخطة الإعداد والمشاركة في البطولات التي وضعتها لجنة المنتخبات الوطنية.

وحقق الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن المركز الرابع عشر بكسر التعادل في الترتيب العام لبطولة العالم للشطرنج الخاطف، ورفع سالم تصنيفه الدولي.

ووجه رئيس الاتحاد الشكر إلى الهيئة العامة للرياضة التي كانت دعمت اللاعب للمشاركة في البطولة ومجلس الشارقة الرياضي ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، مؤكداً أن تظافر الجهود وتكامل الأدوار من دعم الهيئة العامة للرياضة ومجلس الشارقة الرياضي وتهيئة البيئة المناسبة للاعب من نادي الشارقة، واهتمام وحرص اللاعب من العوامل الأساسية التي أسهمت في الإنجاز.

وأكد على أهمية استثمار النتائج الإيجابية التي تحققت من مشاركة سالم في بطولة العالم في استمرار دعم المشاركات العالمية وتسويق المشاركات، وهو التوجه الذي تسعى إليه الهيئة العامة للرياضة، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الاتحاد يضع النتائج الإيجابية لسالم عبدالرحمن للتحفيز على خلق جيل من الموهوبين وذلك لاستمرار مسيرة اتحاد الشطرنج، والذي يعتبر من أنجح الاتحادات من حيث الإنجازات العربية والقارية والعالمية.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن الجهاز الفني برئاسة سلطان على الطاهر، اجتمع مع سالم عبدالرحمن وتم الاتفاق على أولويات وأهداف المرحلة المقبلة للاتحاد واللاعب، والمشاركة التي من شأنها أن ترفع من رصيد اللاعب في التصنيف الدولي خلال عام 2023، ومن المؤكد أن هذا الاجتماع سيؤتي ثماره على مدار المشاركات الخارجية للاعب.

واختتم تريم مطر تريم تصريحاته بتوجيه الدعوة إلى الشركات الوطنية برعاية أبطال الإمارات في كل الألعاب، مؤكداً أن رعاية بطل مثل سالم سيكون له مردود كبير ليس فقط على مستوى النتائج، بل أيضاً يحفز بقية اللاعبين للوصول لمستواه، ونأمل أن يكون لدينا رعاية خاصة للاعب خلال المرحلة المقبلة تسهم في رفع الأعباء المالية على الاتحاد وأيضاً تزيد من مشاركة اللاعب في البطولات الخارجية.