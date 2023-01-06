هالر يعود إلى دورتموند

دورتموند (د ب أ)

تواجد سيباستيان هالر ضمن قائمة فريق بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، التي غادرت اليوم الجمعة إلى إسبانيا لإقامة معسكر تدريبي هناك.

كان اللاعب قد غاب عن النصف الأول من الموسم بسبب إصابته بسرطان الخصية.

ويواصل هالر "28 عاماً" عملية التأهيل، ولكنه سينضم أيضاً للفريق في بعض أجزاء من المران خلال المعسكر الذي يقام في يستمر تسعة أيام في مارسلا.

وانضم هالر إلى صفوف دورتموند في الصيف قادماً من فريق أياكس الهولندي، لملء الفراغ الذي تركه إيرلينج هالاند عقب رحيله إلى مانشستر سيتي. ولكن تم تشخيص هالر بإصابته بسرطان الخصية قبل بداية الموسم، وخضع اللاعب لعمليتين جراحيتين وللعلاج الكيميائي.

ويعود هالر حالياً للتدريبات ووفقاً لبيان أصدره النادي، اليوم الجمعة، من المقرر "أن يتخذ الخطوات التالية نحو عودته" في مربلة، بجانب ماتيو موري الذي يعود من الإصابة. وذكرت تقارير، أن نتيجة تشخيص الأداء الذي خضع له اللاعب الأسبوع الماضي جاءت مشجعة بالنسبة لهالر، الذي تدرب مع الفريق لفترة أمس الخميس. وضم إدين ترزيتش، المدير الفني، 28 لاعباً للقائمة التي سافرت إلى إسبانيا، حيث يتوقع أن تكون التدريبات الدفاعية عنصراً رئيسياً في المعسكر، خاصة وأن دورتموند خسر آخر مباراتين قبل فترة التوقف الخاصة بكأس العالم والعطلة الشتوية، وهو ما أدى لتراجع الفريق للمركز السادس بفارق تسع نقاط خلف بايرن ميونيخ، المتصدر. ويستأنف دورتموند مبارياته في الدوري بمواجهة أوجسبورج يوم 22 يناير الجاري.