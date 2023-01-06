تشكيل مجلس إدارة اتحاد المصارعة برئاسة محمد خليفة المبارك

دبي (الاتحاد)

أصدر معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، القرار رقم 5 لسنة 2022، بتعيين مجلس إدارة جديد لاتحاد المصارعة للدورة الانتخابية 2020 – 2024 برئاسة معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وعضوية كل من السيد عبدالفتاح السيد منصور شرف، والشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، وطلال مصطفى أبوبكر عبدالله الهاشمي، وسيف سالم خليفة سلوم الراشدي، وعبدالرحيم إبراهيم سعيد البطيح النعيمي، ود. زياد أمير أحمد صالح، وموزة عيسى راشد عبيد آل علي، وسلطان محمد سلطان الكتبي، وذلك اعتباراً من تاريخه وحتى نهاية الدورة.



ويعقد مجلس الإدارة الجديد أول اجتماعاته خلال شهر يناير لتوزيع المناصب إيذاناً ببدء العمل، وفق استراتيجية طموحة، تهدف إلى الاعتماد على أفضل الكفاءات والخبرات للنهوض بالمصارعة، وإعداد أجيال جديدة من الأبطال المؤهلين لرفع راية الإمارات في المحافل والاستحقاقات الرياضية الإقليمية والدولية المقبلة، تحقيقاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ودعمها غير المحدود للرياضة والشباب.

وهنأ محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، مجلس إدارة اتحاد المصارعة الجديد برئاسة معالي محمد خليفة المبارك، وفريق عمله، مؤكداً تسخير الإمكانات كافة لدعم اتحاد المصارعة في تحقيق أهدافه.