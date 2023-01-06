رودولفو: «فرض الشخصية» من أجل الانتصار



معتز الشامي (البصرة)



بعث الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لمنتخبنا الوطني رسالة طمأنينة إلى الجميع، قبل بداية مشوار «الأبيض» في «خليجي 25» أمام البحرين، حيث شدد المدرب خلال المؤتمر الصحفي على أنه يطمح إلى فرض شخصية «الأبيض» أمام «الأحمر»، من أجل الانتصار في بداية المشوار، أملاً في الحصول على دفعة معنوية كبيرة، تساعد اللاعبين على بلوغ الهدف المنشود وحصد اللقب.

وشدد رودولفو على رغبته في فرض شخصية «الأبيض» في مباراة الافتتاح أمام حامل اللقب.

وحذر رودولفو لاعبي المنتخب من خطورة البحرين، وقال: بكل تأكيد المنافس يقاتل بشراسة للحفاظ على لقبه، ونعمل على فرض طريقة لعبنا من أجل تحقيق الذي نريده.

وفيما يدور حول إصابة فابيو ليما، قال فابيو ليس مصاباً، لكنه شعر بعدم الراحة خلال التدريبات، وكونه كان عائداً من إصابة أبعدته لفترة طويلة حتى عاد إلى الملاعب، وحرصنا على إراحته، ونعمل على تجهيزه للمشاركة في البطولة، إلا أننا ننتظر آخر التقارير لتحديد مدى جاهزيته، أما ما يدور حول إصابته فهو ليس صحيحاً.

ورفض المدير الفني للمنتخب الوطني، توقع بطل «خليجي 25»، وقال: لا يوجد «مرشح مفضل» لحصد لقب تلك النسخة من «الخليجية»، والمنتخب الذي يفرض شخصيته سيكون لديه فرص أكبر من أجل التتويج.

وشدد رودولفو على ضروري العمل الجماعي خلال البطولة، وقال: العمل الجماعي «مفتاح الفوز»، لدي عناصر متميزة، وهذا يظهر بالملعب وليس بالكلام فقط.

وأضاف: مباراة الافتتاح في أي بطولة مجمعة دائماً ما تكون صعبة للغاية، خصوصاً في المنافسات «قصيرة المدة»، كما أن كل المباريات صعبة، إلا أن المباراة الأولى لها أهمية خاصة.

وطالب المدرب الأرجنتيني لاعبينا بضرورة الظهور القوي في مواجهة البحرين، لإظهار قوة الفريق خلال باقي مباريات البطولة، والزحف نحو الهدف المنشود.

وعن عدم تسجيل المنتخب لأهداف كافية خلال عام 2022، قال: لا يوجد لدي إحصائيات دقيقة حول هذا الأمر، لكننا صنعنا فرصاً كثيرة لإحراز الأهداف، وهذا أمر مطمئن، وأثق أننا سنصنع فرصاً أكبر خلال البطولة، وأتمنى ترجمتها بالشكل الصحيح لتحقيق أهدفنا في البطولة.

ومن ناحيته تحدث وليد عباس قائد منتخبنا الوطني عن إقامة البطولة في البصرة، وقال: نشكر العراق على التنظيم المتميز، وجدنا كل الأمور رائعة هنا، لذلك نشيد بالجميع على المجهود المبذول لنجاح تلك النسخة من البطولة الخليجية.

وانتقل عباس للحديث عن مواجهة البحرين، وقال: مباراة صعبة جداً، حيث يسعى الأشقاء للحفاظ على اللقب، لكننا نسعى لتقديم الأفضل والظهور بمستوى جيد.