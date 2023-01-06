الكويت وقطر.. «اللقاء 19»



رضا سليم (دبي)



تتجه أنظار جماهير «الأزرق« و«العنابي» إلى استاد الميناء الأولمبي غداً «السبت» ، حيث المواجهة المرتقبة بين الكويت وقطر، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية لكأس الخليج، وهي «المواجهة 19» بينهما في البطولة، وغابت اللقاءات بينهما في آخر 4 نسخ، حيث إن اللقاء الأخير في «النسخة 20» باليمن بالدور الأول، وانتهت بفوز «الأزرق» بهدف.

وتبدو المواجهة برتغالية «خارج الحدود» بين روي بينتو مدرب «الأزرق» ومواطنه برونو بينيرو مدرب «العنابي»، وتأتي المواجهة بين المنتخبين في ظروف مختلفة، لأن الأول جاهز فنياً وبدنياً، ولعب مباراة ودية أمام العراق باستاد الميناء، في ختام التحضيرات، انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف، إلا أن بينتو بدأ في استعادة حساباته، من أجل تعديل أوراقه قبل مباراة اليوم، من خلال تغييرات في التشكيلة، وهو ما ظهر في التدريبات في البصرة.

في الوقت الذي انشغلت جماهير «الأزرق» بحكاية غياب بدر المطوع «عميد» لاعبي العالم، الذي لم يغب عن قائمة المنتخب طوال الفترة الماضية، آخرها في معسكر دبي، وهو الغياب الأول منذ 20 عاماً، إلا أن الجهاز الفني دفع بـ 14 لاعباً يشاركون للمرة الأولى في كأس الخليج، بجانب 9 لاعبين سبق لهم خوض النسخة الأخيرة، حيث دمج بينتو بين لاعبي الصف الأول والمنتخب الأولمبي.

ويتعامل منتخب قطر مع البطولة بنفس المنطق، حيث يلعب بالصف الثاني، بعد خيبة المونديال، بحثاً عن جيل جديد يقود الكرة القطرية في المستقبل بداية من البطولة الحالية، إلا أن المدرب حرص على دعم صفوفه بمجموعة من اللاعبين المميزين أصحاب الخبرة، منهم أحمد علاء ومحمد وعد ويوسف عبدالرزاق وهاشم علي، إلا أن غياب محمد مونتاري للإصابة يمثل خسارة كبيرة للمنتخب، خاصة أنه من المهاجمين المميزين، وكان صاحب هدف العنابي الوحيد بمرمى السنغال بـ «المونديال».