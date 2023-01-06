سوزا: الجميع يحسب لنا ألف حساب!



البصرة (الاتحاد)



دافع البرتغالي هيليو سوزا مدرب منتخب البحرين عن اختياراته الفنية لقائمة «الأحمر»، وقال: نملك 7 لاعبين مهاجمين، 6 منهم يجيدون تأدية المهام الهجومية بشكل كامل.

وعن التحضير للقاء «الأبيض»، قال: خضنا 10 أيام مثالية للتجهيز للبطولة، ونعرف أن منتخب الإمارات قوي واستعد جيداً، ونحن أيضاً جاهزون، وهدفنا الظهور بأفضل صورة، ولن نركز على الأعذار والضغوط، بقدر ما نبحث عن العمل الجيد، والجميع الآن ينظر إلينا بشكل مختلف عما سبق، ويحسب لنا الآن ألف حساب، لأننا نحمل لقب البطولة، وعلينا الدفاع عنها بروح قتالية في الملعب.

وأضاف: قضيت وقتاً طويلاً في المنطقة، وأرى أن المستويات بين المنتخبات متقاربة، ولا يمكن توقع نتيجة مباراة، لأن الفوارق قليلة جداً، ولكن لأننا حاملي اللقب، فإن ذلك يمنحنا الدعم والدافع القوي للحفاظ على ما حققناه في البطولة الأخيرة، ونسعى لتطوير نقاط قوتنا، ونطمح إلى تقديم الأفضل في المنافسات، مشيداً بأجواء البطولة المثالية.

وأكد عدنان جعفر لاعب البحرين، أن «الأحمر» يسعى لتقديم مباراة قوية أمام «الأبيض»، وقال: نحن في أتم الجاهزية، وندخل مباراة قوية أمام منتخب لديه عناصر متميزة خاضت تصفيات كأس العالم وصعدت إلى مرحلة الملحق، وندرك أن «الأبيض» قادم للفوز باللقب، وتحضرنا جيداً لتلك المباراة كونها «ديربي» تاريخي بين الفريقين.