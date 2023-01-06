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وداعاً فيالي

وداعاً فيالي
6 يناير 2023 14:51

روما(أ ف ب)

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توفي مهاجم منتخب إيطاليا السابق جانلوكا فيالي بعمر 58 عاما بعد معاناة من سرطان البنكرياس في السنوات الأخيرة بحسب ما أعلن ناديه السابق سامبدوريا الجمعة.
وقال سامبدوريا في بيان على موقعه الرسمي «سنتذكرك كقلب هجوم لا يستطيع أحد إيقافه».
أما موقع الاتحاد الإيطالي فنشر على حسابه على تويتر «تشاو جانلوكا، سنتذكرك إلى الأبد».
وأصيب فيالي بالمرض عام 2017 وبعد فترة علاج أولى، بدا انه تخلص منه لا سيما خلال عمله مساعداً لمدرب منتخب إيطاليا الحالي وزميله السابق في سامبدوريا روبرتو مانشيني عندما توج بكأس أوروبا صيف عام 2021. لكن المرض الخبيث عاوده وادخل المستشفى في 14 ديسمبر الماضي للعلاج قبل وفاته اليوم.
وفي مسيرته كلاعب، تألق فيالي لأول مرة في سامبدوريا إلى جانب مدرب المنتخب حالياً روبرتو مانشيني، حيث قاد النادي إلى لقب الدوري الإيطالي (1991) وكأس الكؤوس الأوروبية (1990) وإلى نهائي دوري أبطال أوروبا (1992).
ثم غادر فيالي إلى يوفنتوس (1992-1996) وتشيلسي الإنجليزي (1996-1999) حيث واصل إضافة الألقاب إلى خزانته، بما في ذلك لقب دوري أبطال أوروبا مع «بيانكونيري» (1996) الذي أحرز معه أيضاً كأس الاتحاد الأوروبي (1993)، قبل أن يضيف تتويجاً قارياً آخر في مسابقة كأس الكؤوس الأوروبية مع تشيلسي (1998).
خاض فيالي 59 مباراة دولية سجل خلالها 19 هدفاً، وشارك في نسختين من نهائيات كأس العالم وحل ثالثاً في النسخة التي استضافتها بلاده عام 1990، وواحدة في كأس أوروبا عام 1988، عندما بلغ فريقه الدور نصف النهائي.

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