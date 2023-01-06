325 شوطاً في مهرجان ولي عهد دبي 2023 للهجن



دبي (الاتحاد)

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبرعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، ينطلق بميدان المرموم، ظهر غد «السبت»، مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2023، الذي يقام تحت إشراف وتنفيذ نادي لسباقات الهجن، ويستمر حتى الثامن عشر من يناير.

ويشهد المهرجان إقامة 325 شوطاً بواقع 116 شوطاً لمؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، و209 أشواط لمؤسسات أبناء القبائل، وأعلن نادي دبي لسباقات الهجن عن مواعيد إغلاق التسجيل في المهرجان الذي ينتظر أن يشهد تدافعاً كبيراً للمشاركة من مختلف المؤسسات المملوكة لأصحاب السمو الشيوخ، ولأبناء القبائل، من داخل الدولة ومن دول الخليج العربي.

ويتنافس المشاركون في المهرجان على أربعة وعشرين رمزاً من سن الحقايق وحتى الحول والزمول، وأعلن نادي دبي لسباقات الهجن عن الرموز المطروحة للتنافس وهي عبارة عن: تسعة كؤوس باسم ولي عهد دبي، وتسع بنادق، بالإضافة إلى ثلاثة خناجر، وشداد، وسيفي ولي عهد دبي للحول، وخصصت جميع الرموز لهجن أبناء القبائل.

وتتنافس المطايا المشاركة في المهرجان من خلال 65 شوطاً في سن الحقايق بالنسبة لهجن أبناء القبائل، و33 شوطاً في سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ و40 شوطاً لأبناء القبائل، أما في سن الإيذاع فسيقام 29 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ و36 لأبناء القبائل، وستكون هناك 27 شوطاً في سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ و34 لأبناء القبائل، وبالمقابل ستشهد سن الحول والزمول إقامة 61 شوطاً بواقع 27 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ و34 شوطاً لهجن أبناء القبائل. وستقام من خلال المهرجان 71 شوطاً للإنتاج منها أربع أشواط لانتاج مؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ في سن اللقايا، و67 شوطاً لإنتاج مؤسسات هجن أبناء القبائل في كل الأعمار.

وقال علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن: تأتي انطلاقة المهرجان في ظل تواصل احتفالاتنا بالعيد الوطني الحادي والخمسين، حاملاً العديد من الإنجازات المضيئة والمشرقة الحافلة بالعمل الدؤوب لرفعة الوطن وإعلاء رايته خفاقة عالية لتبقى خالدة في صفحات التاريخ، كما تزامنت المناسبة السعيدة مع تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، حاكم دبي، رعاه الله، حكم إمارة دبي، على مدى سبعة عشر عاماً امتدت منذ الرابع من يناير 2006، حادياً لركب التقدم والازدهار بإمارة دبي على وجه الخصوص، وعلى دولة الإمارات بصفة عامة.

وأضاف: أن هذه المكرمة الطيبة والمناسبات الجميلة والأفراح السعيدة التي تعيشها بلادنا، تعزز من وشائج المحبة والترابط والتآلف بين أبناء الوطن وإخوانهم من دول مجلس التعاون الخليجي الذين نفرح بمقدمهم الميمون وهم يشاركونا هذه السباقات في ميدان المرموم الذي فتح أبوابه على مصراعيها، مؤكداً: أننا نسعى دوماً لمزيد من الإبداع بايقاعات سلسة للنهوض بهذه الرياضة كي تواكب ما وصلت إليه دولتنا الفتية في كافة المجالات، وأتمنى إقامة طيبة لضيوفنا الكرام ومحبي سباقات الهجن.