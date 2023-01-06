«سلة الكراسي المتحركة» يستعد لبطولة العالم من الرباط



دبي (الاتحاد)

توجهت بعثة منتخبنا الوطني لكرة السلّة على الكراسي المتحركة إلى الرباط لإقامة معسكر اعدادي للاستحقاقات المقبلة التي تتصدرها بطولة العالم «دبي 2023»، ويرأس البعثة إسماعيل محمد المرزوقي، كما تضمّ البعثة أحد عشر لاعباً هم محمد الحبسي، محمد الحامد، فيصل الحوسني، عبد الله الغافري، محمد الزرعوني، إبراهيم سالم، «جمال البدواوي، جاسم النقبي، منصور النقبي، علي البلوشي ومحمد المدحاني. ويقود البعثة فنياً المدير الفني عباس حسين ويعاونه مساعد المدرب طارق الياسي، بالإضافة إلى إخصائي العلاج الطبيعي وليد ارحيم وإخصائي خدمات مساندة فريد مالفانكار.

ويستمر معسكر الرباط لمدة خمسة عشر يوماً لينتهي في العشرين من يناير الجاري على أن تمتد خطّة الإعداد بإقامة معسكرين داخليين خلال شهر فبراير المقبل يعقبهما إقامة مباراة ودية محليّة خلال شهر مارس ثمّ المشاركة في دورة رمضانية خلال شهريّ مارس وأبريل.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني للكراسي المتحركة سوف يخوض بطولتين ما قبل انطلاق منافسات»دبي 2023"، حيث يستهل مشاركاته بالبطولة العربية لكرة السلّة على الكراسي المتحركة بدولة الكويت خلال أبريل 2023، ثم البطولة الترشيحيّة للألعاب البارا آسيوية بدولة تايلاند والمقامة مايو المقبل، كما وسيستمر تواجد المنتخب بتايلاند بعد البطولة الترشيحية في معسكر إعداد تحضيري قبل بطولة العالم مباشرة، والتي من المزمع إقامتها في يونيو المقبل.

