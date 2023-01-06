هدير السيارات يرتفع في حلبة ياس



أبوظبي (الاتحاد)



تشهد بداية العام الجديد، انطلاقة سريعة وحماسية لموسم سباق السيارات على حلبة مرسى ياس مع استضافة الجولة الأخيرة لسلسلة سباقات ياس خلال عطلة هذا الأسبوع في أبوظبي، ويشهد شهر يناير سباقات مختلفة بدءاً من سلسلة سباقات ياس وانتهاءً بالجولات الافتتاحية لعدد من البطولات الحافلة بالمتعة والندية والسرعة، بما في ذلك بطولة الإمارات للمحترفين التي تضم نخبة من أفضل سيارات جي تي في الدولة، ويرتفع هدير السيارات في عطلة الأسبوع بإقامة الجولات الافتتاحية لكأس الخليج الراديكالي، وبطولة الإمارات للتحدي الزمني، وكأس كليو، ضمن جدول فعاليات 2023.

ومن المقرر أن تستمر بطولة الإمارات للدريفت الرائدة في الشرق الأوسط، لموسم 2023، مع افتتاح الجولة الثانية من البطولة العام في نهاية الأسبوع على حلبة مرسى ياس.

يُذكر أن أحمد دهام اختتم الجولة الأولى في عام 2022 متربعاً على منصة التتويج في مهرجان ليوا في ديسمبر 2022، ويعود الحدث إلى موطنه الرسمي للدريفت في عطلة الأسبوع إلى عاصمة دولة الإمارات أبوظبي.

كما يمكن لعشاق رياضة السيارات المشاركة في مسابقة «الوصول والقيادة» خلال عطلة هذا الأسبوع، حيث يتم منح جوائز للفائزين بأسرع اللفات حول مسار حلبة كارت زون. ويمكن لحاملي التذاكر من مختلف الفئات الانضمام إلى المسابقة المجانية للدخول في ياس كارت زون اعتباراً من اليوم.