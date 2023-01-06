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الرياضي

«عمالية الشارقة» توقد شمعتها السادسة في المنتزة الوطني

«عمالية الشارقة» توقد شمعتها السادسة في المنتزة الوطني
6 يناير 2023 16:00

 
الشارقة (الاتحاد)

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تفتتح هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة غداً «السبت»، النسخة السادسة من «بطولة الشارقة الرياضية العمالية»، على ملاعب منتزه الشارقة الوطني، وستقام المباريات كل يوم سبت من الساعة 7 صباحاً إلى الساعة 5:30 مساءً، على مدى ثلاثة أشهر حتى 18 مارس المقبل. 
ويشارك في هذه النسخة من البطولة حوالي 2000 لاعب موزعين على أكثر من 100 فريق يمثلون الدوائر والمنشآت الحكومية والخاصة. وتتوزع هذه الفرق على خمس رياضات هي كرة القدم 24 فريقاً والكريكت 28 فريقاً والهوكي 20 فريقاً وكرة سلة 15 فريقاً وكرة الطائرة 15 فريقاً. وستقسم الفرق إلى مجموعات يتم اختيار الأول والثاني منها للعب في الأدوار النهائية.
وقال سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل: البطولة تهدف إلى الإسهام بالطفرة الرياضية لإمارة الشارقة، والنهوض بالرياضة العمالية ورفع مستوى اللياقة البدنية للعمال، وتكريس مفهوم الرياضة كأسلوب حياة لديهم، وذلك في إطار سعي الهيئة إلى تعزيز بيئة العمل. 

الشارقة
هيئة تطوير معايير العمل
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