560 ألف درهم جوائز سباق الخيول في الشارقة



عصام السيد (الشارقة)



ينظم مضمار الشارقة لونجين خامس سباقاته لهذا الموسم ظهر غد »السبت»، ويتزين الحفل بشوطين رئيسيين هما كأس سمو ولي عهد الشارقة للخيول العربية الأصيلة، وكأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم للخيول المهجنة الأصيلة، ويشتمل الحفل على 6 أشواط، بإشراف هيئة الإمارات لسباق الخيل، فيما تبلغ إجمالي جوائز الحفل 560 ألف درهم برعاية مركز دبي العقاري.

ويجتذب كأس سمو ولي عهد الشارقة في الشوط الخامس لمسافة 1200 متر (هيبة)، 14 خيلاً ومن أبرز المرشحين للفوز باللقب «ايه اف مرموق» ومن أبرز منافسيه «ياس إكس منصور»، و«صادق الوثبة» الفائز ببراعة في مشاركته الوحيدة.

وبتوجيهات ورعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي لمضمار جبل علي، تم تدشين سلسلة الإمارات لسباقات السرعة، التي ستكون بدايتها من مضمار الشارقة خلال الموسم الحالي.

وستكون أولى جولات السلسلة عبر كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في مضمار الشارقة، والذي تم تغيير مسافته من 1700 متر إلى مسافة السرعة 1200 متر.

وتحتشد نخبة قوية من الخيول للظفر بلقب الشوط السادس على كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لمسافة 1200 متر (شروط)، للخيول المهجنة الأصيلة، ومن ضمن أبرز المرشحين للفوز «راعب»، و«مشاكل»، و«اوبر كلاس».وتفتتح الأمسية بسباق تكافؤ لمسافة 1200 متر لخيول 4 سنوات فما فوق بمشاركة 16 خيلاً يتقدمهم «نجم الرواسي»، وسيخوض منافسة مثيرة مع «ايه اف فيرستوق»، و«جاب مبروكة».

وخصص الشوط الثاني لخيول إنتاج الإمارات لمسافة 2000 متر بمشاركة «ديزيرت» صاحب المركز الثالث في آخر مشاركة له في الشارقة، وينافسه «مداح الريف» صاحب مركز الوصافة في العين هذا الموسم، إضافة «نوهات ورسان».

وفي ثالث أشواط الأمسية لخيول إنتاج الإمارات من عمر 4 سنوات فقط على مسافة 1700 متر، يتنافس «ايه اف المهيب» و«باسم الوثبة» إلى جانب «السلام».

ويتنافس في الشوط الرابع لمسافة 2700 متر (تكافؤ) 16 خيلاً، يتقدمهم «ايه اف مهير» الذي يملك في رصيده فوزين حققهما في الشارقة هذا الموسم، وينافسه «ايه اف محزمي» ويتواجد ايضاً «كسرى».

ويصاحب السباق بعض الفعاليات والأنشطة المسلية للجمهور، وترشيحات للخيول الفائرة توزع مجاناً عند بوابات النادي.