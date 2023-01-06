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كأس ولي عهد دبي للقدرة يجمع النخبة في سيح السلم

كأس ولي عهد دبي للقدرة يجمع النخبة في سيح السلم
6 يناير 2023 14:15

 
محمد حسن (دبي)


تستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، في السابعة صباح غد «السبت»، السباق الرئيس في مهرجان النسخة الخامسة عشرة لسباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 119 كلم برعاية طيران الإمارات، الذي اشتمل على 3 سباقات اخرى هي سباق السيدات، وسباق الإسطبلات الخاصة، ثم سباق اليمامة للأفراس.
وينظم السباق نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، وبرعاية طيران الإمارات، ويتوقع أن يشهد مشاركة أفضل الفرسان من مختلف أندية وإسطبلات الفروسية بالدولة.
وظل السباق يكتسب أهمية كبرى ضمن الفعاليات الرفيعة التي تستضيفها مدينة دبي الدولية للقدرة، ودائماً تحرص الإسطبلات على الاستعداد لهذا الحدث الكبير بتجهيز أفضل خيولها للمنافسة على ألقابه.
ويعتبر المهرجان الذي يحمل اسم ولي عهد دبي سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، احتفاء بارتباط سموه بهذه الرياضة الأصيلة التي حقق فيها العديد من الإنجازات العالمية، أبرزها بطولة العالم 2014، إلى جانب الدعم والإسهامات التي يقدمها سموه لهذه الرياضة، سيراً على خطى والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموه أيضاً بطل العالم للقدرة في مونديال 2012 بالمملكة المتحدة.
ورصدت جوائز قيمة للسباق، حيث ينال صاحب المركز الأول مبلغ 200 ألف درهم والثاني 180 ألف درهم، والثالث 160 ألف درهم، فيما ينال أصحاب المراكز من الرابع حتى الثلاثون مبالغ مالية قيمة.
ويحمل الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي لقب النسخة الماضية بعد أن قاد فرسان إسطبلات «ام 7» لإحراز المركزين الأول والثاني في السباق، وقطع الكتبي المسافة على صهوة «ويلومير انكور» بزمن وقدره 4:04:09 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 29.24 كلم/ساعة، تلاه بفارق ثانية واحدة رفيقه سهيل علي راشد الغيلاني على صهوة الفرس «سيفين لارزاك». فيما حل في المركز الثالث سعيد أحمد جابر الحربي على صهوة «كاستلبار كروسير» لإسطبلات «اف3»، مسجلاً 4:04:43 ساعات.

 

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بطاقة

السباق: كأس ولي عهد دبي للقدرة
* المسافة: 119 كلم
* المراحل: 4
* الفئة: مفتوح
* الانطلاقة: 7:00 صباحاً
* الموقع: مدينة دبي الدولية للقدرة
المراحل
الأولى: 40 كلم «الأصفر»
الثانية: 32 كلم «الأحمر»
الثالثة: 27 كلم «الأزرق»
الرابعة: 20 كلم «الأبيض»

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