ابن مدريد يعود بالملاكمة والتأمل!



مدريد (الاتحاد)



ليس من المعتاد كثيراً أن يضم نادٍ لاعباً يتواجد بالفعل في قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخه، ولكن هذا هو الحال مع عودة الإسباني راؤول دي توماس إلى رايو فالكيانو، فقد عاد ابن مدينة مدريد إلى النادي الواقع في حي فايكاس في سبتمبر الماضي، وبعد بضعة أشهر من الانتظار، وتعني بداية فترة الانتقالات في يناير أنه تم قيده رسمياً في سجلات الفريق، ليستعد لإعادة الظهور للمرة الأولى أمام ريال بيتيس يوم الأحد المقبل.

وفي «صيف 2022»، قرر اللاعب وإسبانيول الانفصال بفسخ، لتتحقق العودة الرومانسية إلى رايو، وتم إبرام الصفقة بعد فترة الانتقالات الصيفية، مما اضطر دي توماس الانتظار حتى يتمكن من الظهور للمرة الأولى مع نادي العاصمة في يناير الجاري.

وفي غضون ذلك، تدرب بجدية ورفع حالته البدنية، وقام بالكثير من تدريبات الملاكمة والتأمل، بعد أن استعان بمدرب شخصي، حيث يأخذ المهاجم حالته البدنية على محمل الجد، وسيكون جاهزاً للانطلاق عندما يمنحه المدرب أندوني إيراولا فرصة الظهور الأول مرة أخرى مع رايو فاليكانو.

ومع وجود فريق العاصمة بالفعل في النصف العلوي من جدول ترتيب الدوري الإسباني، يأمل أن تؤدي إضافة أحد أفضل المهاجمين في الدوري، إلى جانب المخضرم راداميل فالكاو والنجم الصاعد سيرجيو كاميلو، إلى الانتقال بطموحات الفريق إلى المستوى التالي، ودفع الفريق نحو التأهل إلى المسابقات الأوروبية.

وقد سجل المهاجم المعروف بلقب أسماء أحرفه الأولى «RDT»

38 هدفاً في 66 مباراة مع رايو، مما يعني أنه يحتل حالياً المركز العاشر في قائمة الهدافين التاريخين للنادي.

وفي «صيف 2017»، انتقل دي توماس «22 عاماً» وقتها، للمرة الأولى إلى رايو، عندما انضم على سبيل الإعارة من ريال مدريد، بعد 13 عاماً في طريقه عبر الفئات السنية المختلفة لأكاديمية «لوس بلانكوس».

وظهر اللاعب للمرة الأولى مع الفريق الأول لريال مدريد في هذه المرحلة من مسيرته، تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، ولعب على سبيل الإعارة مع قرطبة وريال بلد الوليد، وكانت الخطة عندما انضم إلى رايو فايكانو أن يكتسب المهاجم المزيد من الخبرة في دوري الدرجة الثانية الإسباني في موسم 2017-2018.

وكانت تجربة رائعة، حيث فاز مع رايو فايكانو بلقب دوري الدرجة الثانية الإسباني في ذلك الموسم، وسجل دي توماس 24 هدفاً، ليحتل المركز الثاني في قائدة هدافي دوري الدرجة الثانية، خلف خايمي ماتا لاعب ريال بلد الوليد.

وأعجب مديرو رايو فايكانو به، لدرجة أنهم قاتلوا لتأمين صفقة إعارة أخرى لموسم 2018-2019، عندما كان نادي مدينة مدريد يلعب في دوري الدرجة الأولى الإسباني، وانتهز دي توماس هذه الخطوة، ليسجل 14 هدفاً آخر في الدوري في ذلك العام، بما في ذلك «هاتريك« لا يُنسى في الفوز 4-2 على سيلتا فيجو.

ورغم هبوط رايو في ذلك الموسم، إلا أن المهاجم برز على المستوى الفردي، حيث تواجد في المراكز العشرة الأولى في جدول هدافي المسابقة «بيتشيتشي» لذلك العام.

وقام اللاعب بأول انتقال له إلى خارج إسبانيا، حيث باع ريال مدريد اللاعب إلى بنفيكا البرتغالي، لكن دي توماس سرعان ما عاد إلى كرة القدم الإسبانية، عندما انضم إلى إسبانيول، وهناك مع النادي الكتالوني فاز بلقب دوري الدرجة الثانية للمرة الثانية في مسيرته في موسم 2020-2021، وهذه المرة بجائزة هداف المسابقة برصيد 23 هدفاً.

ومرة أخرى لم يذهله الأمر، وقدم عرضاً مذهلاً في دوري الدرجة الأولى، حيث سجل 17 هدفاً لإسبانيول في موسم 2021-2022، ومع أدائه المميز فإنه نال فرصة خوض أول 4 مباريات مع المنتخب الإسباني في مسيرته الاحترافية.

