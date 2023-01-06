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الرياضي

«النمور» المستفيد الأكبر من البدلاء في الدوري!

«النمور» المستفيد الأكبر من البدلاء في الدوري!
6 يناير 2023 14:30

سلطان آل علي (دبي)


بعد مرور 12 جولة من «دوري أدنوك للمحترفين»، شهدت المباريات حضور الكثير من البدلاء، بوصفهم العناصر المؤثرة في تغيير النتائج والمستويات لكل الأندية، بل البعض أصبح البدلاء هم سلاح فوزه وانتصاره!
وإذا ما نظرنا إلى أكثر الأندية استخداماً للتبديلات المتاحة، والتي أصبحت 5 في كل مباراة منذ «الجائحة»، نجد أن اتحاد كلباء هو الأكثر تبديلاً بواقع 59 تبديلاً من أصل 60 خلال «12 جولة»، وتبعه الشارقة في المركز الثاني بـ58 تبديلاً، وخورفكان والوحدة بـ56 و55 تبديلاً. 

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في الجانب المقابل، لا يوجد فريق أقل من عجمان في الاستبدال، وذلك بـ31 تبديلاً فقط، ومعدل أقل من 3 تبديلات كل مباراة، ويليه بني ياس بـ45 تبديلاً.
ويعود هذا الأمر إلى الكثير من العوامل، منها وفرة العناصر وجودتها ومدى مناسبتها لأفكار المدربين وسيناريوهات كل مباراة.
ويعد «نمور كلباء» بقيادة فرهاد مجيدي الأكثر استخداماً والأكثر استفادةً من البدلاء، بل يشكّل البدلاء أساس الفريق، فقد أسهم بدلاء اتحاد كلباء في تسجيل 11 هدفاً من أصل 15 هدفاً للفريق هذا الموسم في الدوري بنسبة 73% من الإجمالي. ويتصدر القائمة النجم الصاعد أحمد عامر الذي سجل 4 أهداف، وصنع هدفاً في 6 مباريات بديلاً، ويأتي بعده حبيب الفردان الذي سجل هدفين وصنع هدفاً كذلك، كما صنع كلٍ من عبدالعزيز حمد وملابا وياسر حسن هدفاً واحداً.
وفي المرتبة الثانية، يأتي شباب الأهلي الذي أسهم بدلاؤه في تسجيل 9 أهداف من أصل 23 هدفاً للفريق بنسبة 39%.
وفي الجانب المقابل، فإن عجمان هو الوحيد الذي لم يسهم بدلاؤه «وهو الأقل استخداماً للبدلاء» في تسجيل أو صناعة أي هدف في الموسم!

دوري أدنوك للمحترفين
اتحاد كلباء
خورفكان
الوحدة
عجمان
شباب الأهلي
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