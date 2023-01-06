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البحرين.. قائمة مكتملة

البحرين.. قائمة مكتملة
6 يناير 2023 14:00

البصرة (الاتحاد)

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كشفت تقارير صحفية بحرينية أن «الأحمر» جاهز لمواجهة «الأبيض» بصفوف مكتملة، في الجولة الأولى من المجموعة الثانية لكأس الخليج المقامة حالياً في مدينة البصرة العراقية.
وأوضح مهند الأنصاري رئيس الوفد البحريني، أن المدرب البرتغالي هيلدر سوزا قاد التدريبات بمشاركة جميع اللاعبين، وقال: المنتخب يبدأ المنافسات بصفوف مكتملة، من دون أي إصابات، وبطموح حصد نتيجة إيجابية في المباراة، تدفعه إلى الحصول على بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، لبلوغ أبعد نقطة في الدورة، لأن المشاركة من أجل الحفاظ على اللقب.
وأضاف: الاستعدادات مثالية للمشاركة، والتي بدأت بتجمع محلي، بعد الجولة التاسعة من الدوري، قبل شد الرحال إلى مدينة البصرة، والتي شهدت إقامة حصص تدريبية بمعنويات مرتفعة.
ويسعى المدرب سوزا لوضع اللمسات النهائية على الخطة التي يعتمد عليها أمام «الأبيض»، من خلال التركيز على الجوانب الدفاعية والهجومية بالشكل المطلوب.
من جانبه، أكد الحارس سيد محمد جعفر قائد منتخب البحرين، أن الاستعدادات طبيعية لخوض البطولة، مضيفاً أنه رغم مشاركته في النسخة حاملاً للقب، إلا أن ذلك كان قبل 3 أعوام، مشيراً إلى أن الأمور تغيرت، وأن النسخة بداية انطلاقة لمنتخب البحرين، ولجميع المنتخبات للمنافسة مجدداً على للقب، والأجواء حماسية لدى اللاعبين، لخوض غمار المنافسات، نحو تقديم مستويات جيدة حصد النتائج الإيجابية في المجموعة الثانية، من أجل الانتقال للدور الثاني بوصفه المرحلة الأولى للمنافسة في الدورة، وبعدها التفكير والاستعداد للمرحلة الثانية.

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