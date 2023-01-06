السبت 7 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«ضباط الشارقة» يستضيف بطولة شباب الجودو

«ضباط الشارقة» يستضيف بطولة شباب الجودو
6 يناير 2023 13:40

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
منتخب الجودو يشارك في «باريس جراند سلام»
تشكيل مجلس إدارة اتحاد المصارعة برئاسة محمد خليفة المبارك


ينظم اتحاد الجودو يوم 15 يناير الجاري، بطولة الشباب للجودو، وذلك بصالة نادي ضباط الشرطة بالشارقة، تحت شعار «أنا رياضي.. أنا ضد المخدرات».
وأعلنت اللجنة الفنية للبطولة فتح باب التسجيل اليوم عبر الرابط المخصص للمشاركة في البطولة السنوية التي يحمل لقبها اتحاد كلباء للجودو، وهو: https://forms.gle/3GaC3FMMt2zUmTVP9 .
وأصدرت اللجنة الفنية للبطولة اللائحة الفنية والتنظيمية للبطولة التي ينظمها الاتحاد، بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وذلك تحت مظلة مجلس الشارقة الرياضي.
وأشارت اللائحة إلى إغلاق باب التسجيل يوم الأربعاء المقبل، وتحدد عصر 14 يناير موعداً للميزان الرسمي بنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ونادي الفجيرة للفنون القتالية. وشملت شروط البطولة بمشاركة مفتوحة في كل وزن ولجميع الجنسيات، وحددت اللائحة الفنية الأعمار والأوزان لكل فئة.
وشملت اللائحة توزيع الكؤوس التي رصدت للفائزين والتي تُمنح لأصحاب المراكز الثلاثة الأوائل حسب الترتيب العام على مستوى الفرق، ويمنح أصحاب المراكز الأربعة في الفردي حسب الترتيب الميداليات الملونة، بجانب المكافأة النقدية للمراكز الأربعة حسب الترتيب العام.
وحث محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو الأندية الأعضاء بضرورة تشجيع شباب الجودو على المشاركة في هذه المبادرات المجتمعية، بهدف التوعية بمضار آفة العصر التي أصبحت من الظواهر الخطيرة التي تهدد العالم كله، بالرغم من حملات التوعية المكثفة التي تنظمها العديد من الدول والمنظمات العالمية.

اتحاد الجودو
محمد بن ثعلوب
آخر الأخبار
أرشيفية
دنيا
صدمة وحزن بالوسط الفني.. وفاة نجل جورج وسوف
اليوم 07:57
ألمانيا توصي رعاياها بالتخلي عن الرحلات غير الضرورية إلى الصين بسبب كورونا
عربي ودولي
ألمانيا توصي رعاياها بالتخلي عن الرحلات غير الضرورية إلى الصين بسبب كورونا
اليوم 16:48
«نور الخليج» يسطع في البصرة
الرياضي
«نور الخليج» يسطع في البصرة
اليوم 16:30
«الصيف» يحسم مستقبل جفارديول
الرياضي
«الصيف» يحسم مستقبل جفارديول
اليوم 16:23
«إنجاز» و«طشار» نجما انطلاقة مهرجان ولي عهد دبي للهجن
الرياضي
«إنجاز» و«طشار» نجما انطلاقة مهرجان ولي عهد دبي للهجن
اليوم 16:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©