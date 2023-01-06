«ضباط الشارقة» يستضيف بطولة شباب الجودو



أبوظبي (الاتحاد)



ينظم اتحاد الجودو يوم 15 يناير الجاري، بطولة الشباب للجودو، وذلك بصالة نادي ضباط الشرطة بالشارقة، تحت شعار «أنا رياضي.. أنا ضد المخدرات».

وأعلنت اللجنة الفنية للبطولة فتح باب التسجيل اليوم عبر الرابط المخصص للمشاركة في البطولة السنوية التي يحمل لقبها اتحاد كلباء للجودو، وهو: https://forms.gle/3GaC3FMMt2zUmTVP9 .

وأصدرت اللجنة الفنية للبطولة اللائحة الفنية والتنظيمية للبطولة التي ينظمها الاتحاد، بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وذلك تحت مظلة مجلس الشارقة الرياضي.

وأشارت اللائحة إلى إغلاق باب التسجيل يوم الأربعاء المقبل، وتحدد عصر 14 يناير موعداً للميزان الرسمي بنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ونادي الفجيرة للفنون القتالية. وشملت شروط البطولة بمشاركة مفتوحة في كل وزن ولجميع الجنسيات، وحددت اللائحة الفنية الأعمار والأوزان لكل فئة.

وشملت اللائحة توزيع الكؤوس التي رصدت للفائزين والتي تُمنح لأصحاب المراكز الثلاثة الأوائل حسب الترتيب العام على مستوى الفرق، ويمنح أصحاب المراكز الأربعة في الفردي حسب الترتيب الميداليات الملونة، بجانب المكافأة النقدية للمراكز الأربعة حسب الترتيب العام.

وحث محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو الأندية الأعضاء بضرورة تشجيع شباب الجودو على المشاركة في هذه المبادرات المجتمعية، بهدف التوعية بمضار آفة العصر التي أصبحت من الظواهر الخطيرة التي تهدد العالم كله، بالرغم من حملات التوعية المكثفة التي تنظمها العديد من الدول والمنظمات العالمية.