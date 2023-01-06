«خليجي 25».. مواجهات جديدة!



سلطان آل علي (دبي)



تنطلق كأس الخليج بنسختها الـ25 في العراق، وتحديداً في البصرة، بحضور جميع المنتخبات الثمانية، هذا العرس الخليجي الذي يجمع كل الأطياف والأعمار والفئات برابط واحد هو الخليج.

وتشهد «النسخة 25» من البطولة جديدة وتوزيع يحدث للمرة الأولى في دور المجموعات بتاريخ البطولة، حيث لم تشهد أي نسخة منذ تطبيق نظام المجموعتين في 2004 بـ «خليجي 17»، تواجد كلٍ من الإمارات والبحرين والكويت وقطر في مجموعة واحدة على الإطلاق، وكذلك الحال مع مجموعة السعودية واليمن والعراق وعُمان.

وهذا الأمر سيؤدي إلى وجود مواجهات وتنافسية جديدة بين المنتخبات الخليجية في المجموعتين، ويرفع من مستوى الإثارة والندية والحماس للحصول على أحد بطاقتي التأهل للدور نصف النهائي.

ويبحث منتخب الكويت عن التأهل إلى الدور المقبل، بعد غياب في آخر 3 نسخ!، بينما ما زال المنتخب اليمني في رحلة البحث عن أول انتصار بتاريخ مشاركاته، وأول تأهل إلى المرحلة المقبلة.

وفي الجانب المقابل، يسعى منتخبا البحرين والعراق للاستمرار في التأهل إلى نصف النهائي بعد نسختين متتاليتين في 2019 و2017.