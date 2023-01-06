«رحلة المخاطر» لريال مدريد وبرشلونة



مدريد (الاتحاد)



يتعين على ريال مدريد وبرشلونة السفر إلى اثنين من أصعب الملاعب في «الجولة 16» للدوري الإسباني، وهما يتساويان حالياً في عدد النقاط في صدارة الترتيب، لذا فإن كل نقطة ستكون مهمة، لكن الأمر لن يكون سهلاً على رجال المدرب كارلو أنشيلوتي عندما يواجهون فياريال يوم السبت، في حين أن المدرب تشافي يجب أن يجد حلولاً خارج أرضه ضد أتلتيكو مدريد يوم الأحد.

وفي أول مباراة يوم السبت، يلتقي فياريال مع ريال مدريد على ملعب «لا سيراميكا» الخاص بـ«الغواصة الصفراء» بعد إعادة تطويره حديثاً، وتذوق فريق المدرب كيكي سيتين الفوز في هذا الملعب بالفعل في نهاية الأسبوع الماضي على حساب فالنسيا، ويتواجد المشجعون المحليون في الملعب الحديث، على أمل حصد النقاط من حامل اللقب، وهو ما فعلوه في جميع المواسم الخمسة السابقة، حيث انتهت آخر خمس زيارات إلى لوس بلانكوس هناك بالتعادل.

وستكون هناك مباراة ضخمة على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو يوم الأحد، حيث يستقبل أتلتيكو مدريد منافسه برشلونة، وقدم هذان العملاقان بعض المباريات المثيرة في السنوات الأخيرة، وينبغي أن تكون هذه مواجهة أخرى مثيرة، وبحلول الوقت الذي تنطلق فيه المباراة، قد يكون برشلونة متأخراً عن ريال مدريد في الترتيب، لذلك لا يمكنه تحمل الخسارة، حتى في ملعب صعب.