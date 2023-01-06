«بطل الشتاء» في واجهة الجولة 16 لـ «دوري الأولى»



معتصم عبدالله (دبي)

تتصدر المنافسة على لقب «بطل الشتاء» واجهة الجولة 16 لـ «دوري الدرجة الأولى»، التي تجمع فرق دبا الحصن المتصدر برصيد 33 نقطة، حتا الوصيف بـ 30 نقطة، الجزيرة الحمراء الثالث بـ 27، والإمارات الرابع برصيد 26 نقطة، قبل جولة على ختام الدور الأول المقرر بنهاية الجولة المقبلة «17» يومي 14 و15 يناير الحالي.

وتبدو الفرصة مواتية أمام دبا الحصن لحسم «المنافسة» على لقب بطل الشتاء، حينما يستقبل «المتصدر» ضيفه مصفوت الخامس برصيد 22 نقطة، مساء الأحد، وستكون النقاط الثلاث كافية لحسم دبا الحصن الصدارة قبل ختام الدور الأول بالوصول إلى 36 نقطة، فيما تأمل فرق حتا، الجزيرة الحمراء، والإمارات على التوالي تأجيل الحسم إلى الجولة الأخيرة في الدور الأول.

وتنطلق الجولة 16 مساء اليوم بمباريات الجزيرة الحمراء والحمرية، الإمارات والرمس، حتا وفرسان هسبانيا، سيتي والعروبة، وتستكمل الأحد بمباريات بينونة ومسافي، الفجيرة والذيد، دبا الحصن ومصفوت، جلف أف سي والعربي، فيما يغيب التعاون عن الجولة بداعي الراحة.

ويشعل الصراع على الوصافة، مباريات انطلاقة الجولة السبت، حيث يستقبل حتا على ملعبه باستاد حمدان بن راشد ضيفه فرسان هسبانيا صاحب المركز الأخير برصيد 6 نقاط، فيما يواجه الجزيرة الحمراء اختباراً صعباً أمام ضيفه الحمرية السادس برصيد 21 نقطة، ويلتقي الإمارات جاره الرمس صاحب المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة في ديربي مثير.

ومن المنتظر أن تتخطى أهداف دوري الأولى حاجز الـ 400 هدف في الجولة 16، بعدما وصل إجمالي الأهداف بنهاية الجولة 15 إلى 379 هدفاً، وأقيمت 120 مباراة في الجولات الـ 15 الماضية، في انتظار اكتمال عقد النصف الأول للمنافسة والذي يشمل 136 مباراة.

مباريات اليوم

الجزيرة الحمراء - الحمرية، 16:55

الإمارات - الرمس، 16:55

حتا - فرسان هسبانيا، 16:55

سيتي - العروبة، 17:00

مباريات الأحد

بينونة - مسافي، 16:55

الفجيرة - الذيد، 16:55

دبا الحصن - مصفوت، 16:55

جلف أف سي - العربي، 17:00