«البايرن» يتغزل في «الصفقة الهولندية»!

برلين (أ ف ب)

أعلن نادي بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم العشرة الماضية، عن تعاقده مع المدافع الدولي الهولندي دالي بليند.

وسيستمر عقد لاعب أياكس أمستردام الهولندي ومانشستر يونايتد الإنجليزي السابق حتى نهاية الموسم الحالي، مع إمكانية التمديد.

وأنهى بليند «32 عاماً» عقده بالتراضي مع العملاق الهولندي أياكس في ديسمبر الماضي، وذلك قبل ستة أشهر من انتهائه مما جعله لاعباً حراً.

وأكد بليند أنه سعيد بالانضمام إلى بطل ألمانيا قبل نهاية الموسم الحالي، مضيفاً: لا يمكنني الانتظار حتى ألعب هنا، بانتظارنا القسم الأهم من الموسم، حيث يتعلق الأمر بالألقاب، ويمكن لناد مثل بايرن ميونيخ الفوز بكل الألقاب.

وقال: كان التوق إلى الفوز بالألقاب هنا في النادي عاملاً رئيساً في قراري، آمل في أن أتمكن من تقديم خبرتي لمساعدة الفريق.

ورحّب المدير الرياضي اللاعب البوسني السباق حسن صالح حميدجيتش في بيان على الموقع الرسمي للنادي البافاري بالوافد الجديد: نحن سعداء لانضمام دالي إلى فريقنا، دالي مدافع متعدد الاستخدامات، قادر على اللعب على اليسار أو في الوسط، ويملك خبرة دولية كبيرة وخصائص قيادية، أنا متأكد من أنه سيساعدنا.

خاض بليند 99 مباراة دولية مع منتخب بلاده، ولعب في كل من المباريات الخمس التي خاضها «البرتقالي» في مونديال قطر، وسجل في دور ثمن النهائي خلال الفوز على الولايات المتحدة 3-1، قبل أن ينتهي مشواره عند ربع النهائي بركلات الترجيح على يد الأرجنتين التي توجت لاحقاً باللقب.

وفاز بليند، الذي دخل أكاديمية أياكس، قبل أن يخوض 333 مباراة مع الفريق الأول، بلقب الدوري الهولندي سبع مرات وبالكأس المحلية مرتين.

كما قضى فترة أربع سنوات في مانشستر يونايتد، حيث فاز بالدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.

ويبحث البايرن عن خيار إضافي في الدفاع، خصوصاً بعد إصابة الظهير الأيسر الفرنسي لوكاس هرنانديز بتمزق في الرباط الصليبي، خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم.

ويسافر بليند إلى الدوحة للالتحاق بالفريق البافاري الذي يجري معسكراً تدريبياً في فترة العطلة الشتوية لـ «البوندسليجا».

ويستأنف البايرن مشواره في الدوري خارج ملعبه بمواجهة لايبزج في 20 يناير الجاري، قبل أن يلتقي باريس سان جيرمان، بطل فرنسا، في ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في 14 فبراير المقبل.